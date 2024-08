Le PSG tient sa première recrue du mercato d’hiver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une doublure à Nuno Mendes, le PSG pourrait trouver son bonheur en Belgique, avec un transfert envisagé… au mois de janvier prochain, celui de Maxim De Cuyper.

Malgré les signatures de Joao Neves, Willian Pacho ou encore de Désiré Doué, le Paris Saint-Germain avance avec la plus grande prudence au mercato. L’époque des dépenses sans compter est terminée dans la capitale française. La preuve, Luis Enrique n’est même pas favorable au recrutement d’un attaquant pour compenser la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos, out pour plusieurs mois après le déplacement au Havre vendredi soir. En défense, certains renforts ne seraient pourtant pas de trop pour doubler les postes de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi. Dans cette optique, un joueur belge a particulièrement tapé dans l’oeil de Luis Campos en la personne de Maxim De Cuyper.

Sous contrat avec le FC Bruges jusqu’en juin 2028, l’international belge de 23 ans pourrait rapidement faire l’objet d’une offensive du Paris Saint-Germain. Mais à en croire le compte insider PSG Inside Actu, ce potentiel transfert a plus de chances de voir le jour en janvier prochain plutôt que dans la dernière ligne droite du mercato estival. « Le PSG est très intéressé par le joueur mais il est fort à parier que ce sera plus une recrue pour ce mercato d'hiver ou l’été prochain. Ne pas oublier qu'il a dernièrement prolongé avec le Club Bruges et que le club belge sait pertinemment qu'à un moment donné, Maxim demandera de partir pour un club plus huppé » révèle le compte insider, qui ajoute que le Paris Saint-Germain va profiter des six prochains mois pour continuer de superviser Maxim De Cuyper afin de confirmer ou d’infirmer son avis sur le latéral gauche belge.

De Cuyper, une piste chaude du mercato hivernal ?

L’idée est de prendre le temps de la réflexion afin de ne pas se tromper, d’autant qu’à ce poste, Lucas Hernandez reviendra de blessure cet hiver même si l’international français est aussi destiné à jouer en défense centrale avec Luis Enrique. Voilà en tout cas une piste intéressante de la part du PSG, qui prouve désormais sa patience et son appétence pour les jeunes joueurs à fort potentiel à développer, ce qui devrait plutôt plaire aux supporters des Bleu et Rouge.