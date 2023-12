Le PSG surpris, Lee secoue le mercato anglais

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Recruté cet été par le Paris Saint-Germain, Kang-In Lee a encore du mal à évoluer à son meilleur niveau. Toutefois, le Sud-Coréen suscite toujours l'intérêt des clubs sur le marché des transferts.

Considéré comme l'un des meilleurs dribbleurs de la Liga, Lee Kang In a plus de mal à exprimer cette facette de son jeu depuis son arrivée en Ligue 1. Deux buts inscrits dont un contre l'AC Milan en Ligue des Champions et d'une passe décisive délivrée, l'ancien joueur de Valence est encore dans sa période d'intégration. Couronné d'une médaille d'or lors des derniers Jeux Asiatiques, Lee a été indisponible pour le PSG pendant plusieurs semaines. S'il n'est pas encore autant décisif que la saison dernière avec Majorque, le natif d'Incheon reste une superbe recrue pour le club de la capitale, notamment pour sa réputation dans son pays, où il est considéré comme une immense star, au même titre que Son Heung-min. Lee Kang In est déjà l'un des meilleurs vendeurs de maillots à Paris. Selon les renseignements d'Ekrem Konur, plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par ses services.

En difficulté à Paris, Lee Kang In plaît à la Premier League

💣💥 PSG's 22-year-old South Korean player Kang-in Lee is attracting interest from Premier League clubs. 🇰🇷 🔵🔴 #PSG pic.twitter.com/0WQnvahHWZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 12, 2023

Si les supporters parisiens attendent encore les fulgurances de Lee Kang In au Parc des Princes, de nombreux clubs anglais sont prêts à le faire signer en Premier League. Le mariage médiatique serait assurément gagnant pour le meilleur championnat du monde, qui pourrait étendre drastiquement son marché en Asie, là où le Sud-Coréen a une grosse influence. Il est toutefois peu probable que le joueur de 22 ans quitte déjà le PSG, qui a dépensé près de 22 millions d'euros pour s'attacher ses services. Capable d'évoluer comme milieu offensif ou ailier, Lee a un profil polyvalent et semble plaire à Luis Enrique qui n'a cependant pas encore trouvé le choix idéal pour mettre l'international avec les Guerriers Taeguk (18 sélections) dans les meilleures dispositions. S'il n'arrive pas à s'imposer à Paris, Lee Kang In aura toujours l'opportunité de tenter sa chance en Angleterre où sa cote est très élevée.