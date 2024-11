Le PSG surpris, Kolo Muani fait un carton en Premier League

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Randal Kolo Muani a totalement perdu la confiance de Luis Enrique au PSG. L'international français bénéficie d'un temps de jeu très limité cette saison. Son transfert est souhaité au plus vite. Kolo Muani est cher mais cela n'effraie pas la Premier League.

L'histoire de Randal Kolo Muani au PSG ressemble à un très mauvais rêve. Transféré pour plus de 80 millions d'euros lors de l'été 2023, l'ancien nantais était vu comme une réelle promesse au poste d'attaquant. Auteur de 23 buts pour sa première saison à Francfort et révélation du Mondial 2022 de l'Equipe de France, il n'a pourtant jamais trouvé son rythme de croisière à Paris. Bénéficiant de la confiance de Luis Enrique au détriment de Gonçalo Ramos, il a multiplié les maladresses devant le but. Un an plus tard, Luis Enrique a perdu patience et Randal Kolo Muani squatte le banc du PSG. Son départ est même déjà envisagé par la direction parisienne.

Kolo Muani en Premier League ?

Sur le papier, difficile de trouver beaucoup de candidats pour un joueur décrié mais surtout cher au niveau salarial. Toutefois, l'exploit est en marche puisque Randal Kolo Muani a du succès en Angleterre. Quatre clubs suivent de près sa situation : Manchester City, Manchester United, West Ham et surtout Arsenal. Selon le média TBR Football, les Gunners sont les plus sérieux prétendants sur ce dossier.

TBR Football understands that PSG are ready to allow Randal Kolo Muani to leave on loan in January and there is interest from the likes of Arsenal, Man City, Man Utd and West Ham.



from @GraemeBailey https://t.co/F7HwGdceKu — TBR Football (@tbrfootball) November 8, 2024

En effet, Arsenal souffre de problèmes d'efficacité offensive cette saison. Les attaquants de Mikel Arteta ne sont pas irréprochables : Kai Havertz reste contesté à cause d'une certaine maladresse et Gabriel Jesus n'a pas marqué en Premier League depuis janvier. Kolo Muani possède un profil intéressant : il est jeune (25 ans) avec une petite pointe de vitesse qui peut s'avérer utile en Premier League. S'il a du mal au PSG, Kolo Muani marque but sur but avec l'Equipe de France ces derniers mois. Reste à s'entendre financièrement avec le club parisien car il semble improbable qu'Arsenal ou un autre obtienne Kolo Muani à prix cassé.