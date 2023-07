Le PSG se paye un loft ridicule, il enrage

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Comme à désormais chaque période de mercato estival et depuis plusieurs saisons, le PSG met en place un loft, constitué de joueurs indésirables et qui doivent être obligatoirement vendus. Une pratique qui n'est pas appréciée par tout le monde.

Avec les retours de prêts de plusieurs joueurs, Paris va devoir grandement dégraisser son effectif cet été, sous peine de voir partir gratuitement des joueurs parfois recrutés pour de gros montants il y a quelques années. Dans l'obligation de vendre, Luis Campos a un gros chantier cet été, en plus du dossier Kylian Mbappé et de la quête d'un nouvel avant-centre. Le mercato du PSG est très chaud, que ce soit concernant les arrivées ou les départs. Pour le moment, les choses ne bougent pas beaucoup pour le loft parisien où les joueurs continuent de s'entraîner à part. Ce traitement envers les indésirables du PSG révolte particulièrement Ludovic Duchesne qui s'est exprimé sur le sujet à l'occasion de l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Le PSG ne respecte pas ses joueurs avec son loft

🗣💬 @ludoduchesne : "Le loft ? C'est une cage dorée, leur carrière est en jeu. Les mettre de côté comme entend le faire le PSG... On n'a pas forcé le club à signer ces contrats. Leur reprocher d'avoir encore un ou deux ans de contrats, c'est ridicule." #RMCLive pic.twitter.com/EufWC0x8ib — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) July 15, 2023

« Le loft ? On ne peut pas reprocher aux joueurs un certain état d'esprit, ne pas vouloir respecter leur contrat et d'un autre côté, de les enfermer. C'est quand même une cage d'orée, ils sont enfermés avec des millions d'euros mais c'est leur carrière qui est en jeu. Les mettre de côté comme entend le faire le PSG. On n'a pas forcé le club à signer ces contrats. Leur reprocher d'avoir encore un ou deux ans de contrats, c'est ridicule, surtout ne pas leur faire s'entraîner avec les autres, c'est totalement nul. Tu peux quand même les faire jouer avec les autres » a déclaré l'ancien commentateur sportif qui ne valide pas du tout la manière du PSG de vendre ses joueurs indésirables avec ce loft où ils sont mis de côté par rapport à tout le groupe. Cette méthode est utilisée par Paris depuis longtemps, sans réellement montrer de grandes garanties, que ce soit sportivement ou financièrement. Même si le PSG est loin d'être le seul club à tout faire pour pousser dehors des indésirables, et à utiliser ce loft qui est autorisé pendant la période de mercato, mais pas au-delà.