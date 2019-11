Le PSG se fait enfler par la VAR, oui c’est possible

Dans : PSG.

Etonnante scène ce mardi à l’occasion du match entre le Real Madrid et le PSG. Le club de la capitale était mené 1-0 quand il s’est vu attribuer un penalty pour une faute de Thibaut Courtois, expulsé sur le coup, sur Mauro Icardi. Mais après avoir été alerté par les Madrilènes, l’arbitre est allé consulté l’arbitrage vidéo pour siffler une faute de Gueye sur Marcelo au début de l’action, commise très exactement six secondes plus tôt. Le règlement l’y autorise car l’occasion parisienne s’est déroulée dans la suite de l’action, et l’arbitre a donc tout annulé pour siffler un coup-franc en faveur du Real Madrid au milieu de terrain. De quoi interpeller les suiveurs de la rencontre, qui avouent que la pilule est difficile à avaler pour le PSG, et laisse planer le doute sur la partialité de l’arbitrage.

Donc l’arbitrage à domicile existe même avec le VAR... #RMAPSG — Estelle Denis (@DenisEstelle) 26 novembre 2019

Vous vouliez la vidéo ? Vous l’avez ! C’est grotesque. On peut remonter à la 10ème minute aussi, l’arbitre s’est trompé sur une touche... Vaste blague. #RMAPSG #RMPSG — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 26 novembre 2019

C’est magique même avec la VAR le PSG trouve le moyen de se faire enfler — Pierre Ménès (@PierreMenes) 26 novembre 2019