Le PSG se fait acheter à coup de millions, c'est aberrant

Le PSG dispute ce jeudi un match amical très rémunérateur face à la bande à Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. De quoi faire grincer des dents alors que les grosses échéances ne devraient pas être prises à la légère au sein du club parisien. Mais l'aspect financier prime.

C’est l’engouement total dans l’Artois, où tout Cassel et ses environs préparent la réception du Paris SG, ce lundi en Coupe de France. Un match qui tombe comme une aubaine incroyable pour les joueurs amateurs, qui évoluent en R1, soit le 6e échelon national. Le Stade Bollaert sera probablement très bien garni vue la vitesse à laquelle les billets se vendent, mais le PSG ne sera certainement pas dans sa meilleure forme. Comme au tour précédent, Christophe Galtier fera largement tourner, ce qui devrait en théorie être suffisant pour passer les 16e de finale. Il faut dire que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé auront joué quatre jours plus tôt… en Arabie Saoudite.

Un match qui payera Mbappé pendant deux mois

Un match exhibition avec des obligations contractuelles, comme celles de faire le tour des sponsors du Qatar et d’Arabie Saoudite, mais aussi de disputer aux stars au moins 45 minutes ou une heure de temps de jeu lors de ce match face à une sélection du championnat local, où se trouve notamment Cristiano Ronaldo. Si Christophe Galtier a tenu à défendre le projet de cette tournée en plein hiver, avec l’assurance qu’il s’agissait de tirer des petits enseignements de ce match très amical, l’avis des suiveurs du PSG est beaucoup plus réservé.

C’est le cas pour Dominique Grimault, qui estime que Paris en fait de trop au niveau commercial et marketing, et pas assez au niveau sportif. Le PSG est plus qu’un club de football, et cela lui coûte cher en terme de résultats. « Oui, le PSG va récupérer entre 10 et 15 millions d’euros. Ce qui équivaut à deux mois de salaire pour Mbappé. Ce n’est pas non plus la Tour Eiffel. Le déficit du PSG est estimé à environ 300 millions d’euros. La masse salariale est de 700 millions d’euros. C’est une aberration sportive ce match qui ne signifie rien. D’autant qu’il s’inscrit dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar. Ils repartent sur des sollicitations, du décalage horaire. Mais c’est vrai qu’économiquement, aujourd’hui le PSG plus qu’une équipe, c’est une attraction mondiale. On fait des milliers de kilomètres pour aller voir Messi, Neymar et Mbappé. On a l’impression de voir les Harlem GlobeTrotters en basket. C’est exactement la même chose. On se dispute à coups de millions de dollars la participation du PSG. Est ce que le PSG va en tirer un profit sportivement, ça m’étonnerait beaucoup. cela reste un match amical, mais il n’empêche que les joueurs s’exposent à des risques de blessure », souligne le consultant d’Europe 1, persuadé que la fatigue accumulée risque de se payer plus tard.

L'Arabie Saoudite, tout le monde y vient

Au lieu de cela, Christophe Galtier aurait préféré une semaine complète d’entrainement au Camp des Loges pour corriger ce qui n’a pas fonctionné lors des derniers matchs. Mais cela ne garantit pas non plus la sécurité, puisque c’est à l’entrainement que Marco Verratti s’est blessé la semaine dernière et a du déclarer forfait pour le match à Rennes. Néanmoins, ce passage très médiatisé en Arabie Saoudite fait désormais partie du calendrier européen, puisque l’Espagne et désormais l’Italie sont venue à Riyad pour y disputer leur SuperCoupe. Le PSG fait partie de ce gratin là, même si c’est aussi et surtout en Europe qu’il cherche la gloire avec une Ligue des Champions qui lui échappe toujours.