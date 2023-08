Le PSG se casse les dents sur Lorient

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 1ère journée

Parc des Princes

PSG-Lorient 0-0

Le PSG a été dominateur, parfois très séduisant balle au pied mais peu efficace. Les occasions ont manqué et surtout les buts face à une équipe lorientaise disciplinée. Un nul 0-0 pour une entrée ratée en Ligue 1 des Parisiens.

Même sans Kylian Mbappé, cette première du PSG sous Luis Enrique était très attendue. Malheureusement, le bilan de ce match a de quoi décevoir tout le monde. Pourtant, les Parisiens avaient le ballon, excessivement même avec plus de 75% de possession de balle. Les occasions étaient bien moins nombreuses avec quand même une frappe de la recrue Gonçalo Ramos (9e), bien détournée par Mvogo. Même s'ils subissaient grandement, les Lorientais restaient disciplinés dans leur moitié de terrain. Leurs rares incursions en première période étaient intéressantes avec les dribbles déroutants de Faivre et surtout le poteau trouvé par Abergel après un bon pressing sur la défense parisienne (43e).

11 - Paris a récupéré 11 ballons dans le dernier tiers adverse en première période face à Lorient, total qu’aucune équipe de Ligue 1 n’a atteint à la pause d’une rencontre de L1 depuis le début de la saison 2022/23. Renouveau ? #PSGFCL pic.twitter.com/0m9xHnK0Vs — OptaJean (@OptaJean) August 12, 2023

Après le repos, le PSG n'arrivait pas forcément à mettre plus en danger Lorient. Vitinha tentait une frappe vicieuse qui finissait sur le toit du but de Mvogo (53e). Derrière, les défenseurs parisiens devaient rester vigilants face aux contres lorientais de plus en plus dangereux. Très actif, Faivre aurait même pu obtenir un penalty après avoir pris un bras dans le visage de Lucas Hernandez sur un débordement (59e). Les meilleures situations parisiennes intervenaient dans le dernier quart d'heure. Bien servi par Soler, Fabian Ruiz butait sur Mvogo dans la surface (77e). Puis, Gonçalo Ramos plaçait une tête qui frôlait le cadre breton (79e). Enfin, Ugarte envoyait une superbe frappe, de peu au-dessus dans les dernières secondes. Match nul 0-0 et entrée décevante pour le PSG version Luis Enrique, devant Kylian Mbappé en tribunes. Sa mise à l'écart risque de tourner court si le PSG peine de nouveau à marquer des buts...