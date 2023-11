Le PSG salive, Xavi Simons n'est pas si chaud

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Récupéré cet été puis prêté dans la foulée, Xavi Simons continue de progresser loin du Paris Saint-Germain. Le milieu offensif s’éclate avec le RB Leipzig cette saison. A tel point que le Néerlandais ne semble pas impatient de retrouver le club francilien l’été prochain.

On peut dire que Xavi Simons (20 ans) fait lui aussi partie des bonnes pioches du Paris Saint-Germain. Cet été, le champion de France en titre a profité d’une option afin de racheter le milieu offensif pour seulement six millions d’euros. Une excellente affaire étant donné son début de prêt au RB Leipzig. En neuf matchs de Bundesliga, le Néerlandais, très complice avec l’ancien Lensois Loïs Openda, compte déjà trois buts et six passes décisives.

⚽️ #FootballShow

🔥 Xavi Simons : "J'ai appris à jouer à tous les postes" pic.twitter.com/RlO0OEklWY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 30, 2023

Le Paris Saint-Germain peut donc se réjouir à l’idée de le récupérer l’été prochain. Mais Xavi Simons, lui, n’a pas l’air très pressé de revenir. « Je suis fier d’avoir pu jouer à Paris, a répondu l’ancien talent du FC Barcelone à beIN Sports. Je suis content qu’ils soient toujours derrière moi. C’est bien. J’ai pris la décision de partir au PSV Eindhoven il y a un an pour jouer mon football au quotidien, pour devenir chaque jour meilleur. Et maintenant je suis à Leipzig. Pour moi, c’est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu. »

Leipzig veut le garder

Le club allemand ne le contredira pas. Totalement satisfait de ses performances, l’entraîneur de Leipzig Marco Rose a déjà avoué qu’il souhaitait conserver Xavi Simons au-delà de sa saison en prêt. « C’est un footballeur doué. Nous l’espérons évidemment, confirmait le technicien à Kicker dès le mois de septembre. Il prend plaisir à courir après le ballon et à aller au duel, il dégage une énergie énorme avec et sans le ballon. Il faut le laisser se développer sereinement dans un nouveau championnat. » Pas sûr que le Paris Saint-Germain donne son feu vert.