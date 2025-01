Le PSG salive et veut humilier toute la Ligue 1

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

A mi-parcours, le PSG marche sur la Ligue 1 et les concurrents ont tous été écartés sans sourciller. Luis Enrique doit trouver un levier pour garder ses troupes motivées.

Pendant que le PSG va tenter ce dimanche d’aller chercher le premier titre de saison avec le Trophée des Champions face à l’AS Monaco, l’OM devra négocier la réception du Havre ce dimanche soir. L’occasion pour les Marseillais de confirmer leur bonne première partie de saison et de revenir à sept points des Parisiens. De quoi entretenir le maigre suspense pour la course au titre. Si, avant le Classique entre les deux équipes qui a réglé toutes les questions, l’OM a pu rêver du titre à demi-mots, ce n’est désormais plus le cas. Même si renoncer n’est pas dans le vocabulaire des Olympiens, la prudence reste de mise.

Le PSG cherche à se motiver en Ligue 1

Surtout que le PSG ne laisse que des miettes à ses adversaires, avec toujours aucune défaite en 16 matchs, et même pas l’once d’un revers à l’horizon. Résultat la question se pose désormais : le Paris Saint-Germain peut-il terminer la saison invaincu ? Selon Le Parisien, Luis Enrique n’en fait pas du tout une priorité, préférant gérer ses troupes au mieux avec les matchs européens plutôt que de se focaliser sur cette invincibilité. Mais pour Laurent Perrin et Dominique Sévérac, l’entraineur espagnol va bien devoir trouver quelques leviers pour rendre la deuxième partie de saison passionnante, et le fait de ne pas perdre une seule fois en 34 journées en fait partie. « Un défi pour le PSG et un challenge pour ses adversaires, histoire de rendre cette seconde partie du championnat intéressante », résument les deux journalistes.

A l’heure où le PSG s’est privé de toutes ses stars, sa domination sur la Ligue 1 ôte tout suspense cette saison et n’aide pas le grand public à suivre le feuilleton d’un championnat qui semble joué à l’avance. Néanmoins, cela reste du football, sport à la glorieuse incertitude et beaucoup d’observateurs voudront bien savoir quelle sera la réaction des Parisiens en cas de contre-performances ou de dérèglement de la machine en championnat en 2025.