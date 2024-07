Le PSG s'inquiète, cette piste à 50 ME s'écroule

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, le PSG surveille la situation de Crysencio Summerville, l’ailier prometteur de Leeds United. Mais ce dossier pourrait être à l’image du mercato parisien… très complexe.

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines mais du côté du Paris Saint-Germain, c’est le calme plat. En dehors du gardien Matvey Safonov, recruté pour devenir la nouvelle doublure de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale n’a recruté aucun joueur. Un attentisme qui commence à doucement effrayer les supporters du PSG, d’autant que les chantiers sont nombreux. Paris doit par exemple trouver un ou deux joueurs offensifs afin de combler le départ d’un certain Kylian Mbappé au Real Madrid. En défense centrale, du renfort est également attendu alors que la piste Leny Yoro est un échec tandis qu’au milieu de terrain, Luis Enrique attend au minimum un joueur au profil de sentinelle pour compléter un secteur de jeu déjà bien fourni avec Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Vitinha ou encore Ugarte.

Pour l’heure, le mercato du PSG est bien calme et ce n’est pas la piste Crysencio Summerville qui va mettre le feu au marché des transferts dans la capitale française. Dans le viseur du club bleu et rouge, le jeune ailier de 22 ans a peu de chances de rallier le Paris SG dans les prochains jours, selon les informations du site Leeds Live. Le média local croit savoir que Leeds réclame une fortune pour son joueur, à savoir 40 millions de livres, soit près de 50 millions d’euros. Un montant démesuré pour un joueur de deuxième division anglaise, que le PSG ne semble pas prêt à poser sur la table.

Summerville, un avenir en Angleterre ?

Au-delà des exigences financières de Leeds United, la concurrence s’accroît au fil des jours et complexifie le dossier. Outre le Paris SG, on apprend que Newcastle, Crystal Palace et Aston Villa sont très chauds sur Crysencio Summerville à tel point que ces trois clubs de Premier League sont à deux doigts de soumettre une première offre à Leeds pour le transfert de l’ailier néerlandais. Autant dire que le transfert de Summerville au Paris Saint-Germain a sérieusement du plomb dans l’aile. Et même s’il ne faut jamais jurer de rien en matière de mercato et encore plus avec le PSG, on imagine désormais assez mal le natif de Rotterdam fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine. Un dossier de plus qui tourne mal pour Paris, sérieusement en difficulté dans ce début de mercato.