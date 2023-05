Le PSG rêve d'un buteur anglais, ce n'est pas Kane

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Confronté à des difficultés notamment sur le plan offensif cette saison, le PSG étudie sérieusement la question du recrutement d'un attaquant pour la saison prochaine. Si Harry Kane est annoncé proche du club de la capitale, la direction suit un autre attaquant anglais.

Avec le probable départ de Lionel Messi, le PSG va devoir se trouver un nouvel attaquant. Cette fois, Paris aimerait recruter un avant-centre. Un poste laissé vierge depuis le départ d'Edinson Cavani et le fiasco de Mauro Icardi. Si Kylian Mbappé occupe généralement la pointe de l'attaque parisienne, le joueur de 24 ans préfère évoluer à gauche. Le PSG fait en sorte de recruter un joueur qui sera capable de combiner autant avec Mbappé qu'avec Neymar, qui va probablement rester au club. La piste la plus sérieuse ces dernières semaines est celle qui mène à Harry Kane. Le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham est barré par la concurrence en Angleterre et pourrait avoir l'opportunité d'enfin garnir son armoire à trophées au PSG. Pourtant, Paris regarde également les performances de Tammy Abraham avec l'AS Roma.

Le PSG veut rapatrier le duo de l'As Roma

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tammy Abraham (@tammyabraham)

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le PSG apprécie Tammy Abraham. L'ancien attaquant de Chelsea est bien installé dans la capitale italienne, sous les ordres de José Mourinho, une autre piste du PSG. À l'occasion du match nul 1-1 entre Rome et Milan lors de la dernière journée de Serie A, des émissaires parisiens étaient présents pour assister à cette rencontre et notamment pour superviser le joueur anglais. Auteur de 36 buts en 98 matchs disputés depuis son arrivée chez les Giallorossi, Tammy Abraham est considéré comme l'un des meilleurs attaquants du championnat italien. Barré par la concurrence à Chelsea, le joueur de 25 ans est aujourd'hui évalué à 45 millions d'euros par le site Transfermarkt, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026 avec la Roma. Si la piste Harry Kane n'aboutit pas, il n'est pas impossible que le PSG décide de tenter d'enrôler Abraham et pourquoi pas son coach actuel par la même occasion.