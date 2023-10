Le PSG répond à la sanction de la LFP

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Dans un communiqué, le Paris SG a fait savoir qu’il ne faisait pas appel de la décision de suspendre quatre joueurs du club pour un match avec sursis après les chants homophobes et anti-OM du dernier Classique. Cela n’empêche pas le club de la capitale de dire sa façon de penser sur cette décision dictée surtout par le buzz médiatique et les prises de parole politique.

« Le Paris Saint-Germain déplore que la commission de discipline ait décidé d'appliquer une sanction extraordinaire contre le Club en prononçant la fermeture de la tribune Auteuil pour deux matches dont un avec sursis. Le Club regrette que la commission ait fait le choix d’une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le Club avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters. Conscient de l'importance du combat et des symboles, le Club ne fera pas appel. Le Club entend poursuivre le travail qu’il mène avec les acteurs engagés contre les discriminations pour faire évoluer les mentalités », a fait savoir le PSG ce jeudi soir.