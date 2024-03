Le PSG refuse Luis Diaz, une magouille dénoncée

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dévoilé par la presse colombienne, l’intérêt du PSG pour Luis Diaz a été confirmé par RMC mercredi. Mais il y a peu de chances que l’état-major parisien approfondisse la piste menant à l’attaquant de Liverpool.

Éblouissant lors du choc de la Premier League entre Manchester City et Liverpool dimanche, Luis Diaz fait partie des attaquants surveillés par le Paris Saint-Germain afin de succéder à Kylian Mbappé la saison prochaine. Dévoilé par la presse colombienne mercredi matin, l’information a été confirmée par RMC quelques heures plus tard. A en croire la radio, l’ancien ailier de Liverpool figure bel et bien dans la « short-list » du club de la capitale. Il y a néanmoins peu de chances que cette piste soit approfondie par Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Le talent du joueur n’est pas en cause, car tout le monde au PSG et en Europe a connaissance des qualités de l’ailier colombien.

Mais à en croire les informations du journaliste Julien Froment, le champion de France en titre veut éviter tout conflit d’intérêts en marge du dossier Luis Diaz dans la mesure où c’est Antero Henrique qui insiste pour placer le joueur « car ce dernier a des intérêts financiers dans le deal ». Or, pas question pour le Paris Saint-Germain de privilégier une piste plus qu’une autre pour faire croquer un dirigeant ou, dans le cas précis d’Antero Henrique, un ancien dirigeant du club qui œuvre désormais dans le but de conseiller le Qatar. Le journaliste de Radio France met définitivement fin à la piste du n°7 de Liverpool, affirmant carrément qu’il n’y a « pas d’intérêt » du PSG pour recruter Luis Diaz lors du prochain mercato estival. A moins d’un revirement de situation, le dossier est donc clos. Il aurait de toute façon été très difficile de convaincre Liverpool de lâcher l’un de ses meilleurs joueurs, encore plus lors d’un mercato au cours duquel l’entraîneur Jürgen Klopp va partir, et pourrait être imité par le taulier de l’équipe Mohamed Salah, convoité par l’Arabie Saoudite.