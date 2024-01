Le PSG refuse 20 ME et attend une vraie offre pour Ekitike

Dans : PSG.

Barré par la concurrence et surtout pas dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike est poussé vers la sortie. L'Eintracht Francfort a formulé une première offre, jugée insuffisante par le Paris Saint-Germain.

Recruté contre 35 millions d'euros en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike donne la migraine au PSG. Le club parisien souhaite absolument s'en débarrasser, mais pas à n'importe quel prix. Francfort apprécie le profil de l'attaquant et souhaite le recruter depuis l'été dernier. Le transfert n'avait pas abouti et le club allemand revient à la charge sur ce mercato hivernal. D'après les informations de Fabrice Hawkins, Paris a refusé la proposition de Francfort. L'actuel sixième de la Bundesliga a proposé un prêt avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Le journaliste de RMC Sport explique que les dirigeants allemands et le joueur de 21 ans sont globalement d'accord sur les termes du contrat. Il reste désormais à convaincre le PSG.

Francfort avance avec Ekitike, le PSG attend plus

À une semaine de la fin du mercato, Paris se permet donc de décliner l'offre formulée par Francfort. Paris espère probablement se rapprocher le plus possible du prix investi pour arracher Hugo Ekitike à Reims en 2022. L'ancien attaquant de Vejle Boldklub a accepté de baisser son salaire afin de faciliter son arrivée en Allemagne. L'Eintracht Francfort va toutefois devoir faire une deuxième proposition au PSG pour espérer valider ce renfort offensif. Car malgré la perte de Randal Kolo Muani l'été dernier, la formation de Dino Toppmöller reste au contact des places européennes. Il est peu probable que Francfort offre 35 millions d'euros pour un joueur qui n'a disputé que 8 petites minutes depuis le début de la saison, même si le PSG continue de faire grimper les enchères. Il reste encore une semaine pour connaître le dénouement de ce dossier.