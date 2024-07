Le PSG réfléchit à un gros coup au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

À la recherche de nouveaux attaquants pour compenser le départ de Kylian Mbappé au Real, le Paris Saint-Germain pourrait piocher dans le club madrilène lors de ce mercato estival.

Ces dernières semaines, deux dossiers offensifs semblent prioritaires du côté du club de la capitale française : Rafael Leao et Nico Williams. Mais que ce soit pour le Portugais ou l’Espagnol, les négociations sont difficiles avec l’AC Milan et Bilbao, tant les deux ailiers virevoltants sont courtisés durant ce mercato. C’est donc avec l’idée d’élargir son champ de recherches, en attendant d’en savoir plus sur Leao et Williams, que le PSG poursuit sa réflexion sur le mercato. Et un nouveau nom apparaît depuis quelques heures, celui de Brahim Diaz.

Luis Enrique rêve de Brahim Díaz

Apprécié par Luis Enrique pour sa capacité à jouer entre les lignes, à déséquilibrer les défenses adverses et à bien lire le jeu collectif, l'international marocain pourrait être un renfort de choix pour Paris. Plutôt brillant en Serie A avec le Milan puis en Liga avec le Real, le joueur de 24 ans pourrait voir d’un bon œil un départ au PSG, selon le site El Nacional : « Pour Brahim, un transfert au PSG représenterait une opportunité en or. À Paris, sous les ordres de Luis Enrique, il pourrait trouver la notoriété et les minutes de jeu dont il a besoin pour poursuivre son développement dans un club avec de grandes ambitions tant au niveau national qu'européen ».

Diaz à Paris pour 30 millions d’euros ?

Brahim Diaz to PSG, who says no ? pic.twitter.com/IsbBJUQlZX — 🇲🇦 (@arobasemehdi) May 11, 2024

Revenu à Madrid en 2023, Brahim Díaz n’a pas forcément été un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti la saison passée. Et la donne ne devrait pas trop évoluer, sachant que des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinícius, Rodrygo ou Arda Güler seront probablement devant Diaz dans la hiérarchie de l’entraîneur italien lors de l’exercice 2024-2025. Autant dire que le Marocain doit sérieusement penser à quitter le Real pour rejoindre un club comme le PSG. Une offre de 30 millions d’euros pourrait suffire à faire craquer Florentino Pérez. Dans les jours qui arrivent, « les négociations entre le PSG et le Real Madrid devraient s'intensifier », sachant que Luis Enrique a vraiment craqué pour le milieu offensif marocain.