Le PSG récupère 50 millions d’euros sur un joueur

Le PSG accueille en ce moment Kvaratskhelia pour sa grosse recrue du mercato hivernal. Une opération rondement menée par Nasser Al-Khelaïfi.

Après une première partie de saison décevante tant le parcours européen n’est pas digne des attentes parisiennes, le PSG a décidé de frapper fort et devrait officialiser ce vendredi la signature de Khvitcha Kvaratskhelia. Un gros coup qui a plusieurs significations. Tout d’abord que Luis Enrique n’est pas satisfait du rendement de son attaque lors de cet exercice, et la maladresse et le manque d’animation dans les grands matchs le confirment. Ensuite que le PSG est toujours capable de mettre des grosses sommes d’argent sur un joueur s’il décide qu’il veut le recruter. Et comme souvent, Paris arrive à ses fins dans un deuxième temps. Ce fut le cas pour de nombreux joueurs, et l’ailier géorgien n’échappe pas à la règle.

Le PSG a fait craquer Naples

Le journaliste Ben Jacobs dévoile ainsi les coulisses de l’arrivée du joueur napolitain en donnant deux informations capitales. Le PSG a bien fait une offre de 120 millions d’euros après l’Euro pour s’offrir ses services l’été dernier. Mais le président Aurelio De Laurentiis avait décidé que Kvaratskhelia ne partirait pas, et aucune proposition n’a pu le faire changer d’avis. Mais en ce mois de janvier, c’est Nasser Al-Khelaïfi en personne qui a repris le dossier en mains, et a décidé de mettre la pression, notamment sur le joueur qui a ensuite annoncé à Antonio Conte son désir de quitter Naples.

Résultat, tout le monde a bien du se mettre autour d’une table, et le PSG a bouclé l’opération pour 70 millions d’euros, plus des bonus éventuels. Une opération qui a permis à Paris d’économiser 50 millions d’euros en cash pour avoir attendu six mois pour un joueur. Cela n’empêche pas le Napoli de se frotter les mains avec une nouvelle grosse rentrée d’argent en provenance de la capitale parisienne. Mais cela permet aussi de faire un peu baisser la pression autour de Kvaratskhelia, qui n’arrive pas avec l’étiquette d’un joueur à plus de 100 millions d’euros. Ce n’est pas plus mal pour un ailier découvert en Europe en 2022, et qui a réalisé simplement deux belles saisons en Serie A.