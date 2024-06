Le PSG recrute aux Pays-Bas avec 100ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre une intersaison mouvementée. Au milieu de terrain, Luis Enrique veut des joueurs de ballon et tournés vers le collectif et Paris est prêt à miser très gros pour cela.

Luis Enrique espère sans doute que le PSG réponde à ses nombreuses demandes au mercato. L'Espagnol veut tourner la page de l'ère Mbappé avec des joueurs motivés et à l'esprit collectif. L'ancien du Barça sait que le club de la capitale a encore pas mal de carences, notamment au milieu de terrain. Beaucoup de profils plaisent à Luis Enrique. On peut citer Joao Neves. Le Benfica sera néanmoins gourmand et veut près de 100 millions d'euros. Un prix que le PSG est apparemment prêt à négocier afin de rafler la mise pour l'international portugais. En cas d'échec sur cette piste ou de volonté de recruter un autre joueur dans l'entrejeu, le PSG a aussi des vues sur un international néerlandais...

Le PSG veut faire coup double aux Pays-Bas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OnsOranje (@onsoranje)

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, l'interêt du club de la capitale pour Joey Veerman se fait de plus en plus important. Le PSV aurait d'ailleurs donné à Paris le prix demandé pour le milieu de terrain de 25 ans, à savoir 50 millions d'euros. Un montant qui n'effraie pas la direction francilienne. L'insider rajoute que le Paris Saint-Germain verrait également d'un bon oeil la perspective de faire un package de près de 100 millions d'euros avec un autre joueur du PSV : Johan Bakayoko. Les deux joueurs sortent d'une très belle saison avec les champions des Pays-Bas. Nombreux sont les clubs séduits par leur profil et ils devraient tous les deux quitter l'Eredivisie dans les prochaines semaines. Leur avenir se décidera après l'Euro 2024, les deux joueurs étant engagés avec respectivement les Pays-Bas et la Belgique. Ce sera aussi le cas pour Kvicha Kvaratskhelia, motivé à l'idée de rejoindre le PSG mais pour l'instant bloqué par le Napoli.