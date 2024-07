Le PSG prêt à un sacrifice vital au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va pouvoir passer la seconde dans les prochaines heures sur le marché des transferts. Le club de la capitale veut notamment recruter deux nouvelles stars au milieu de terrain.

Le Paris Saint-Germain a prévu de nombreuses arrivées cet été lors du marché des transferts. Le club de la capitale a quelque peu été ralenti par les compétitions continentales ainsi que le flou autour des droits tv en Ligue 1. Tout va désormais pouvoir s'accélérer dans les prochains jours. Le PSG a déjà placé ses pions dans certains dossiers jugés comme prioritaires. Concernant Joao Neves, le Portugais veut quitter Benfica et rejoindre Paris selon les informations de RMC. Problème, le club de Lisbonne veut 120 millions d'euros alors que les champions de France ne proposent que 75 millions d'euros pour le moment. Autre joueur très apprécié par Luis Enrique et le board parisien : Joshua Kimmich, évalué lui à 50 millions d'euros.

Le PSG veut surfer sur la vague Fabian Ruiz

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joshua Kimmich (@jok_32)

Toujours d'après le média français, l'arrivée des deux joueurs internationaux est plus que possible cet été pour le PSG. Cependant, elle ne pourra se faire qu'à des conditions précises. D'abord payer le prix demandé par leur club respectif mais aussi réaliser des ventes. Et une grosse vente au milieu de terrain. Malgré son Euro 2024 plus que réussi à avec l'Espagne, Fabian Ruiz pourrait être sacrifié pour faire venir Joao Neves et Joshua Kimmich. Estimé à 30 millions d'euros, l'ancien du Napoli pourrait voir sa valeur grimper encore un peu plus. Le joueur n'est cependant pas pressé de partir et se plait beaucoup au Paris Saint-Germain. Mais un mercato reste un mercato et tous les scenarii sont possibles, qui plus est dans un club comme le PSG. Enfin, à noter que RMC précise que Victor Osimhen, Désiré Doué et Dean Huijsen sont aussi des joueurs que les champions de France veulent boucler cet été.