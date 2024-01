Le PSG prêt à bondir sur l’opportunité Leroy Sané ‍?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2025, Leroy Sané pourrait représenter une belle opportunité lors du prochain mercato. Le PSG est à l’affût et surveille avec attention la situation de l’international allemand.

L’été prochain, le mercato risque d’être agité au Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Pour l’instant, on ignore si l’international français sera toujours au PSG mais nul doute que si « KM7 » prenait la décision de partir et de signer au Real Madrid par exemple, le champion de France en titre s’activerait pour le remplacer par un ou plusieurs gros noms. Vinicius, Rodrygo, Kvaratskhelia ou encore Wirtz ont été cités sans que l’on sache vraiment sur quel profil le PSG se dirigerait en cas de départ de Kylian Mbappé. A en croire les informations de Don Balon, un joueur du Bayern Munich plait beaucoup à l’état-major parisien.

Il s’agit de Leroy Sané, aussi talentueux qu’irrégulier depuis sa signature en Bavière en 2020 en provenance de Manchester City pour 50 millions d’euros. Auteur d’une très belle saison avec 9 buts et 11 passes décisives au compteur en 2023-2024, l’ancienne pépite de Schalke 04 plait beaucoup à Luis Campos, qui voit en Leroy Sané un excellent ailier capable de briller en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Au-delà de son talent et de son expérience, Leroy Sané est visé par le PSG car sa situation contractuelle a interpelé les dirigeants du club francilien.

Le PSG à l'affût dans le dossier Leroy Sané

Et pour cause, le natif d’Essen en Allemagne est en fin de contrat avec le Bayern Munich en juin 2025. Autrement dit, il ne lui restera plus que douze mois de contrat au compteur lors du prochain mercato estival en 2024, ce qui placera automatiquement le Bayern Munich dans une position délicate. Une brèche dans laquelle le Paris Saint-Germain souhaite se faufiler dans l’espoir de récupérer Leroy Sané à moindre coût. Aucun chiffre n’est cité en revanche, plusieurs clubs européens seraient également sur les rangs. Le Real Madrid est par exemple cité, dans le cas où Kylian Mbappé ne rejoindrait pas la capitale espagnole cet été. Plusieurs clubs de Premier League sont également à l’affût pour un joueur toujours aussi bankable malgré son irrégularité au fil des saisons.