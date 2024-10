Le PSG prépare sa révolution, c'est pour janvier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG a été plutôt discret l'été dernier sur le marché des transferts, tout pourrait changer cet hiver. Compte tenu de la situation, Luis Enrique a semble-t-il ouvert la voie à des recrues importantes.

S'il n'y a pas péril en la demeure pour le moment au PSG, pas mal de choses sont à revoir. Que ce soit en Ligue des champions ou en Ligue 1, le club de la capitale n'est pas des plus souverains. Le manque de profondeur de l'effectif, décidé par Luis Enrique l'été dernier, couplé aux mauvais rendements de certains, pénalisent le Paris Saint-Germain. Raison pour laquelle le prochain marché des transferts hivernal s'annonce mouvementé à Paris. En effet, la direction francilienne a ouvert la voie à un nouvel attaquant mais aussi à la venue d'un autre milieu de terrain. Dans le scénario idéal, ces arrivées seraient en partie financées par la vente de... Randal Kolo Muani.

Le PSG a déjà des idées en tête

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Viktor Gyökeres (@viktorgyokeres)

Ces dernières heures, Live Foot rappelle que l'ancien attaquant de Nantes ou Francfort est désormais sur le départ du PSG. Son rendement n'est pas assez bon et son style de jeu parait de plus en plus incompatible avec les idées de Luis Enrique. Un départ est donc espéré par le club de la capitale mais aussi, certainement, par le joueur de l'équipe de France. Pour le remplacer, Paris a une idée en tête, à savoir Viktor Gyokeres. Le Suédois fait des merveilles du côté du Sporting et est dans les petits papiers de Luis Campos depuis longtemps. Certainement de quoi faciliter un prochain transfert, surtout avec les bonnes relations qu'entretient le conseiller sportif du PSG avec le Portugal. Du côté de l'entrejeu, il se dit aussi que les pensionnaires du Parc des Princes se cherchent un nouveau Thiago Motta. Casemiro (Manchester United), Joshua Kimmich (Bayern Munich) ou encore Bruno Guimaraes (Newcastle) sont annoncées comme des pistes sérieuses pour le Paris Saint-Germain. De quoi en faire saliver plus d'un chez les fans et observateurs du club parisien.