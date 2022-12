Le PSG ou l’Italie, Verratti hésite pour sa fin de carrière

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De nouveau prolongé cette semaine, Marco Verratti est désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2026. Mais le milieu de terrain n’écarte pas l’idée de terminer sa carrière en Italie.

Après 10 années passées au Paris Saint-Germain, Marco Verratti en redemande. Le milieu de 30 ans a signé une nouvelle prolongation et se retrouve sous contrat jusqu’en 2026. Une récompense que l’Italien a savourée devant les médias du club francilien. « Ma plus grande fierté c’est d'être ici, de jouer pour un grand club depuis 10 ans, un club qui essaie toujours de grandir », s’est réjoui le « Petit Hibou ».

🎙️ Marco Verratti : « C’est le minimum de tout donner sur le terrain » 👊



Après avoir prolongé son contrat, le magicien italien est revenu sur sa fierté de porter les couleurs 🔴&🔵 ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 31, 2022

« Ce n’est pas quelque chose de commun de rester tant d'années dans un club. C’est ma plus grande fierté, a-t-il insisté. J’ai vu passer beaucoup de joueurs, j’ai des souvenirs incroyables ici. » Epanoui au Paris Saint-Germain et dans la capitale française, Marco Verratti, comme son capitaine Marquinhos, envisage d’y terminer sa carrière. « C’est un moment très important pour moi, a ajouté le Parisien. Je prouve à mon club que je pourrais jouer toute ma vie pour lui. Je veux tout donner à ce club. Je veux gagner et écrire de nouveaux chapitres ici. »

Verratti pense à Pescara

Pourtant, Marco Verratti n’écarte pas non plus l’idée de raccrocher au sein de son ancien club. « Gagner avec Paris ce n'est pas comme gagner pour un autre club car j’ai grandi ici. Je compare mon amour pour Paris à celui que je ressens pour Pescara, a expliqué le milieu. Quand j’étais petit, c’était mon rêve de gagner avec Pescara. Aujourd’hui, mon rêve c’est de continuer à gagner avec le Paris Saint-Germain. Peut-être que je finirai ma carrière ici à Paris, le club pour lequel j'ai tout donné ou peut-être que je terminerai ma carrière à Pescara, le club de ma jeunesse. » A priori, la question ne se posera pas avant quelques années.