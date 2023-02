Le PSG ou Cristiano Ronaldo, Ramos joue gros

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que la fin de son contrat approche, Sergio Ramos n’a toujours aucune nouvelle de la part du Paris Saint-Germain. Le défenseur central se verrait bien prolonger. Mais sans proposition de ses dirigeants, l’Espagnol devra étudier ses alternatives et notamment la possibilité de rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite.

Ce n’était pas la fin de carrière rêvée pour Sergio Ramos. L’Espagnol, qui avait déjà quitté le Real Madrid à contre-cœur, n’est pas non plus ravi de faire une croix sur la Roja. Le défenseur central du Paris Saint-Germain a pris sa retraite internationale suite à un coup de fil du sélectionneur Luis de la Fuente qui lui a définitivement fermé la porte. Et maintenant, quel avenir en club pour le joueur de 36 ans ? Rappelons que le Parisien arrive à la fin de son contrat.

Sergio Ramos, épanoui au Paris Saint-Germain, se verrait bien prolonger son bail. Mais pour le moment, ses dirigeants ne lui ont toujours rien proposé. Le club de la capitale attend probablement le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich pour prendre des décisions importantes. Pas sûr que l’ancien Merengue fasse partie des plans du Paris Saint-Germain. Si la tendance se confirme, Sergio Ramos devra étudier ses alternatives. Et l’une d’entre elles pourrait le mener en Arabie Saoudite.

Al Nassr attend la réponse de Ramos

Le quotidien Marca confirme qu’Al Nassr souhaite poursuivre son recrutement de stars et ajouter le Parisien à l’équipe de Cristiano Ronaldo. A noter que le club saoudien veut aussi attirer Luka Modric, en fin de contrat au Real Madrid. Mais le milieu de terrain croate a déjà annoncé publiquement qu’il souhaitait rester à la Maison Blanche. Sergio Ramos, lui, n’aurait pas encore donné sa réponse à Al Nassr. Sans doute parce que l’ex-international espagnol craint de recevoir de mauvaises nouvelles de la part du Paris Saint-Germain.