Le PSG n'est plus un pigeon, il fait taire tout le monde

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a été très actif pour le moment sur le marché des transferts. Parmi les joueurs qui impressionnent en ce début de saison : Manuel Ugarte. Son prix ne fait tout à coup plus aucun débat.

Paris n'a pas manqué d'idées sur le marché des transferts lors de ce mercato. Si ce dernier n'est pas encore terminé et devrait encore voir débarquer au moins deux nouveaux joueurs, les champions de France ont bien renforcé leurs rangs. Parmi les recrues qui apportent satisfaction : Manuel Ugarte. L'ancien milieu du Sporting a été recruté pour 60 millions d'euros. Un prix excessif aux yeux de certains au vu de ce qu'avait accompli jusque-là le jeune Uruguayen de 22 ans. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Ugarte fait taire les critiques depuis le début de la saison. Dur sur l'homme, investi et précieux techniquement, le natif de Montevideo a la vent en poupe. Comme de nombreux observateurs du PSG, Marc Mechenoua est sur les fesses.

Ugarte fait déjà l'unanimité à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le journaliste n'a en effet pas tari d'éloges sur Manuel Ugarte, qu'il estime être une vraie belle pioche malgré son prix. « J'aime l'énergie, j'aime le placement. J'aime ce qu'il apporte en fait. C'est ça qui manquait au PSG. Il entraine les autres avec lui. Vitinha et Warren se sentent en sécurité avec lui. Il y a aussi le nombre de ballons qu'il récupère. C'est impressionnant. Autre point aussi, il y avait des doutes sur lui au niveau du prix, pendant les matchs de préparation et aussi en interne, mais en fait il met tout le monde d'accord », a notamment indiqué Marc Mechenoua, qui espère que l'ancien joueur du Sporting va continuer sur sa bonne dynamique pour être enfin le digne successeur d'un certain Thiago Motta. Cette saison, Manuel Ugarte devrait jouer un bon paquet de matchs s'il est épargné par les blessures. En effet, le PSG n'a pas d'autres profils comme lui.