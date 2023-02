Le PSG n'a aucune chance, le Bayern fanfaronne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce mardi soir, le Bayern Munich se déplace au Parc des Princes pour y défier le PSG et la confiance est totale dans le camp allemand. Un peu trop ?

A l’heure où le Paris Saint-Germain s’avance vers le Bayern Munich avec beaucoup de doutes et une crise qui couve, le club allemand est dans un tout autre état d’esprit. Sans que l’on sache si cela est positif ou si le trop plein de confiance peut coûter cher aux partenaires de Dayot Upamecano, il est clair que le Bayern Munich ne craint pas outre mesure le PSG avant ce choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Légende du football allemand et ancien joueur du Bayern, Lothar Matthäus a fait savoir qu’il n’avait absolument pas peur de Neymar, de Kylian Mbappé ou encore de Lionel Messi. Dans une chronique sur Sky, l’ancien footballeur allemand a prédit une qualification sans embuche du Bayern Munich, qu’il voit nettement favori face à ce PSG en crise de confiance.

Grosse confiance en Allemagne avant PSG-Bayern

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Bayern (@fcbayern)

« Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si vous suivez l'actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le FC Bayern n'a aucun souci en comparaison. Ni Gnabry et Gucci (il fait référence à la polémique suscitée par la présence de l’Allemand à la Fashion Week sur son jour de repos, ndlr) ni Manuel Neuer et l'accident de ski ne peuvent se comparer à ce qui se passe autour de l'équipe française. Sur le plan sportif, Messi, Neymar et Cie ont été éliminés en coupe face à leurs rivaux détestés du sud, l'Olympique de Marseille. En championnat, il y a eu la déconvenue dans le duel de prestige contre Monaco. L’histoire de Neymar, des blessures de Mbappé et ainsi de suite. En comparaison, la Bavière est vraiment un coin tranquille. Trois victoires de suite. En coupe, le Bayern a atteint sans problème le tour suivant et il pointe en tête du championnat » a lancé le consultant allemand, extrêmement confiant avant même le match aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Messi et Neymar sont prévenus

Nul doute qu’au sein de l’équipe bavaroise, on se veut également sûr de ses forces. Mais peut-être pas au point de négliger le PSG comme semble le faire Lothar Matthäus. Toutefois, l'entraineur du Bayern Julian Nagelsmann a aussi fait fort en conférence de presse, en annonçant que Lionel Messi et Neymar seraient privés de ballon lors de cette rencontre. « Si on met notre plan de jeu en place, Messi et Neymar n'auront pas beaucoup d'occasions de se montrer. Cela va se jouer sur la possession et le contrôle du ballon », a annoncé le jeune technicien allemand, impatient de faire mordre la poussière au PSG et à ses stars. De quoi faire monter un peu la sauce, et peut-être servir aux stars parisiennes pour décupler la motivation.