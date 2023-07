Le PSG meilleur sans Neymar, ça l'écoeure

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Que fera le PSG de Neymar cet été ? De nombreux observateurs plaident pour un départ du Brésilien, jugé peu sérieux et pas assez présent ces dernières années. Le club parisien pense aussi à s'en séparer mais Walid Acherchour ne comprend pas pourquoi.

La destruction de la MNM sera t-elle totale cet été au PSG ? Après le départ de Lionel Messi, l'avenir de Kylian Mbappé et de Neymar reste incertains. C'est encore plus le cas du Brésilien qui contrairement au Français n'est pas forcément désiré au PSG. Blessé depuis février, Neymar a raté trop de matchs ces dernières années. Son hygiène de vie et ses sorties nocturnes irritent bien des supporters, des observateurs et des gens au club. Son départ n'est pas officiellement souhaité mais, si un club mettait l'argent nécessaire, le PSG le céderait volontiers. Une impression encore confirmée par Jonatan MacHardy sur RMC.

Sans Neymar, c'est presque le néant sportif au PSG

Dans l'After Foot, ce dernier a révélé que Doha voulait que Marco Verratti et Neymar quittent le PSG cet été. Une idée qui plaît au chroniqueur de RMC, lequel ne supporte plus le comportement néfaste des deux hommes dans le vestiaire. La nonchalance du Brésilien a trop impacté son niveau sportif selon lui. Une analyse à laquelle ne souscrit pas Walid Acherchour qui lui a répondu directement. Marco Verratti mais surtout Neymar ont leur place tous les jours au PSG. Selon lui, l'apport du Brésilien sur le terrain est grandement sous-estimé et cela s'est bien vu en deuxième partie de saison.

🗣 "On nous a rabâché que le PSG allait être meilleur sans Neymar en deuxième partie de saison, au final sans Neymar ça a été ridicule"



🔴🔵 @walidacherchour défend Verratti et Neymar. pic.twitter.com/lXO0oQa3Oj — After Foot RMC (@AfterRMC) July 15, 2023

« Maintenant, sur le facteur sportif, je trouve que Jonatan caricature l’apport d’un Neymar sur l’effectif du PSG. Sportivement, il faut me prouver que l’équipe est meilleure sans Neymar. Sur ça, j’ai quand même un doute. Neymar, on nous a quand même répété à plusieurs reprises que cette équipe-là allait être meilleure sans lui en deuxième partie de saison. Que cette équipe-là serait plus équilibrée. Que sans Neymar, Mbappé allait être meilleur. Qu’avec un milieu de terrain supplémentaire, ça irait mieux. Sans Neymar, ça a été ridicule. Je suis ouvert à des ventes tant qu’il y a des apports, une régénération, tant qu’on me dise qu’il y aura meilleur à ce poste-là. Pour l’instant, Verratti et Neymar à 100 % sont titulaires indiscutables au PSG », a t-il développé. Au vu des nombreuses défaites du PSG au printemps, on ne peut qu'adhérer à ses propos. Reste que, sans un minimum de sérieux de Neymar, rien ne sera possible pour lui au PSG. Impossible de construire une équipe compétitive avec un joueur majeur, seulement présent à mi-temps.