Le PSG mauvais payeur, les humiliations pleuvent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a pour ordre de payer les salaires en retard de Kylian Mbappé, sous 8 jours. Nasser Al-Khelaïfi a très mal géré l'affaire.

Après avoir écouté les deux parties et essayé de faire pencher tout le monde vers une discussion à l’amiable pour une conciliation, la LFP a tranché dans le désaccord entre Kylian Mbappé et le PSG. Peu importe si l’attaquant français a pu sembler d’accord sur l’abandon d’une prime pour retrouver le groupe professionnel ou qu’il ait tapé dans la main de son président, absolument aucun papier ou avenant à son contrat n’a été signé sur l’abandon d’une partie de son argent que le club de la capitale lui doit. Résultat, juridiquement et légalement, le PSG est totalement coincé et va devoir payer les 55 millions d’euros qu’il doit à Kylian Mbappé. C’est ce qu’a décidé la commission de la LFP et ce qui représente la stricte application du règlement selon l’instance du football professionnel.

Le PSG et BeIN Sports, mauvais payeurs ?

Vraiment pas une surprise pour les observateurs, qui ne voyaient pas comment le PSG pouvait s’en tirer sans verser les salaires à ses joueurs. Et surtout que le champion de France s’était félicité de la première décision envoyant tout le monde vers la négociation. « Le Paris-Saint-Germain se réjouit de l'audience qui s'est tenue aujourd'hui pendant deux heures devant la Commission Juridique. À la lumière des arguments documentés, la Commission a insisté sur la mise en place d'une médiation entre les parties, que le Paris-Saint-Germain recherche depuis de nombreux mois. La Commission a invité le joueur à considérer ce processus de médiation », avait annoncé le PSG. Nul doute que la réaction sera désormais bien différente dans les couloirs du Parc des Princes après cette mise en demeure de payer les salaires en retard de Mbappé sous huit jours.

Le PSG va devoir lâcher l’oseille pour Mbappé ? Bah oui normal quoi. Sinon belle gestion du club de NAK. Vraiment chapeau monsieur. Même prof de tennis, je le prends pas lui… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 12, 2024

Pour Daniel Riolo, c’est bien la preuve que le plan du PSG ne tenait sur absolument rien de concret. « Le PSG va devoir lâcher l’oseille pour Mbappé ? Bah oui normal quoi. Sinon belle gestion du club de NAK. Vraiment chapeau monsieur. Même prof de tennis, je le prends pas lui… », a balancé le consultant de RMC, tandis que l’image du Paris SG mauvais payeur pourrait être clairement mauvaise pour le Qatar. Surtout que Sofiane Zouaoui, chroniqueur pour plusieurs médias, s’est empressé de faire le parallèle qui fait mal avec BeIN Sports, qui n’a pas versé un centime pour les droits de Ligue 2 non plus. « Paye pas les salaires, paye pas les droits TV. C’est peut-être un toc. Le phare du football français, celui qui va tous nous sauver avec son expertise et sa vision avant-gardiste. Merci ô grand comptable, comment puis-je reproduire cette gestion financière parfaite ? », a ironisé le consultant de Winamax et RMC, pour qui le PSG, qui s’attache à être si respectueux pour l’image de ses propriétaires qataris, perd de précieux points en ce moment.