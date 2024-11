Le PSG le fait rêver, Enzo Millot s'y voit déjà

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très bon avec l’Equipe de France olympique cet été, Enzo Millot confirme sa belle forme actuelle en Bundesliga. Mais le milieu offensif français de 22 ans ne compte pas s’éterniser à Stuttgart et il le fait savoir.

Grand artisan de la qualification de Stuttgart en Ligue des Champions la saison dernière, Enzo Millot voit grand pour son avenir. Déjà auteur de cinq buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, l’international espoirs français, sous contrat avec Stuttgart jusqu’en juin 2028, risque d’être l’une des attractions du prochain mercato estival. Il faut dire que le natif de Lucé fait tout pour attirer les regards des plus grands clubs européens et progressivement, il y parvient. Son profil a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Didier Deschamps, qui a hésité à le convoquer pour les matchs contre Israël et l’Italie avant finalement de se rétracter et d’attendre encore un peu. Enzo Millot est en tout cas prêt à franchir un cap dans sa carrière, en sélection comme en club comme il l’a confié à Free.

Enzo Millot lance un message au PSG

Dans une interview en marge du rassemblement de l’Equipe de France Espoirs, l’ancien joueur de l’AS Monaco a notamment confié que son plus grand rêve serait de rejoindre le club de son coeur… le PSG. « Moi qui suit Parisien, forcément j’ai une attache avec le Paris Saint-Germain. C’est mon club de coeur. Après, je ne suis fermé à aucun club dans toute l’Europe, dans les grands championnats. Si j’ai la chance de pouvoir rejoindre un des plus grands clubs du monde, ce sera avec plaisir » a avoué Enzo Millot, dont les propos risquent de ne pas très bien passer à Stuttgart, où l’on préfèrerait sans doute que le joueur de 22 ans se concentre sur la saison en cours plutôt que de faire des plans sur la comète.

Mais au moins, le PSG est prévenu et Luis Campos sait désormais que la porte est grande ouverte si jamais il souhaite miser sur Enzo Millot, un joueur dont le profil semble assez compatible avec ce que recherche Luis Enrique à Paris depuis un an et demi.