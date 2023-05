Le PSG largué pour Kolo-Muani, alerte rouge !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un avant-centre dans l’optique du prochain mercato, le PSG est très intéressé par le profil de Randal Kolo-Muani, dont le départ de Francfort pour près de 100 millions d’euros cet été ne fait plus aucun doute.

Focalisé sur le recrutement d’un buteur cet été, Luis Campos a dressé une short-list de potentiels attaquants pour le Paris Saint-Germain. Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Tammy Abraham font partie des joueurs surveillés par l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco, dont la priorité se nomme toutefois Randal Kolo-Muani. Désormais titulaire à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France, le buteur de Francfort est également le joueur avec lequel aimerait évoluer Kylian Mbappé, un critère qui compte pour la direction du PSG.

Mais le champion de France en titre n’est pas le seul club européen à s’intéresser de près à l’ancien buteur de Nantes, qui suscite bien des convoitises à l’approche de ce mercato estival. Il faut dire que de nombreux cadors européens cherchent un avant-centre, que ce soit le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester United. Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Germany, les Red Devils ont d’ailleurs passé la seconde dans le dossier Randal Kolo-Muani. Manchester United ciblait initialement Harry Kane, mais les dirigeants mancuniens ont bien compris que Daniel Levy, le président des Spurs, n’avait pas l’intention de renforcer un concurrent direct.

Manchester United accélère pour Kolo-Muani

Le plan B se nomme ainsi Randal Kolo-Muani et Manchester United est à ce jour le club qui pousse le plus fort pour recruter l’avant-centre de Francfort, dont le prix a été fixé à environ 100 millions d’euros par le club allemand. Cette subite offensive du club anglais pour recruter Randal Kolo-Muani est un réel signal d’alerte pour le PSG, qui doit absolument dégraisser avant de pouvoir acheter à tours de bras en raison de la menace du fair-play financier et des nombreux retours de joueurs prêtés. Le club de la capitale française doit d'autant plus se méfier que pour l'heure, on ignore les envies de Randal Kolo-Muani pour son avenir. Mais un an seulement après son départ de Nantes, on imagine mal le vice-champion du monde revenir en Ligue 1. Sauf si le PSG lui vend un projet bien ficelé, autour duquel il serait l'acteur majeur en compagnie de son ami Kylian Mbappé.