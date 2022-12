Le PSG lance un raid à United, Rashford est oublié

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Marcus Rashford, le PSG est également à l’affût au sujet d’un autre joueur de Manchester United… et c’est plus surprenant.

Marcus Rashford n’est pas le seul joueur de Manchester United qui intéresse grandement le Paris Saint-Germain au mercato. A la surprise générale, le club de la capitale est également sur les rangs pour accueillir l’un des coéquipiers de Marcus Rashford chez les Red Devils. Et selon les informations du Sun, il s’agit de Fred, le milieu de terrain de 28 ans ayant défendu les couleurs du Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar cet hiver. Souvent critiqué par les fans de Manchester United, l’ancien du Shaktar Donetsk est pourtant un titulaire indiscutable sous les ordres d’Erik Ten Hag avec 17 matchs au compteur depuis le début de la saison. Et sa situation contractuelle n’a pas échappé aux dirigeants du PSG puisque Fred est dans la même situation que Rashford : il a récemment été prolongé jusqu’en 2024. Avec seulement 12 mois de contrat restant à la fin de saison, Luis Campos y voit ainsi un potentiel renfort à moindre coût et un joueur de complément très utile pour le PSG.

Le PSG très intéressé par Fred

Le média britannique dévoile que du côté de Manchester United, on ne s’opposera pas au départ de Fred en cas d’offre comprise entre 25 et 30 millions d’euros, des sommes largement dans les cordes du PSG, encore plus lorsqu’il s’agit d’un international brésilien confirmé comme c’est le cas de Fred. L’intérêt de cette piste peut néanmoins poser question pour le Paris Saint-Germain dans la mesure où les solutions ne manquent pas pour Christophe Galtier dans ce secteur de jeu. En effet, l’entraîneur du Paris SG peut compter à ce poste sur Vitinha, Verratti, Danilo Pereira, Fabian Ruiz ou encore Renato Sanches et Carlos Soler. Mais à priori, Luis Campos et Christophe Galtier apprécient le profil de joueur de l’ombre de Fred, le profil de joueur qui manque au PSG et qui pourrait faire le plus grand bien à l’effectif, sans oublier que le milieu de Manchester United est un proche de Marquinhos et de Neymar. Reste maintenant à voir si le Paris SG activera cette piste dès le mercato hivernal ou si cette idée est davantage dans l’optique du prochain mercato estival.