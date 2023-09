Le PSG l'avait dégoûté, cette légende revient

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a fait forte impression contre l'OM lors du Classique de Ligue 1 au Parc des Princes dimanche soir. Le style Luis Enrique plait beaucoup aux fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG a parfaitement réagi après sa défaite contre Nice. Deux succès probants face au Borussia Dortmund et l'OM. Luis Enrique transforme petit à petit le style de jeu du club de la capitale. Envie, générosité, pressing constant, ce nouveau Paris Saint-Germain est séduisant à voir jouer, surtout après des années moribondes. Cette belle victoire face à l'OM dimanche soir a définitivement fini de charmer certains anciens du club francilien, qui ne prenaient plus de plaisir à voir le PSG jouer. C'est notamment le cas de la légende Pedro Miguel Pauleta.

Luis Enrique fait rêver Pauleta

Lors d'un passage au micro de Prime Video, le Portugais a en effet dit tout le bien qu'il pensait de la méthode Luis Enrique pour le PSG. « Je suis très content de voir enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l'équipe est plus importante que n'importe quel joueur. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est le premier entraîneur que je vois à Paris depuis longtemps tenir de tels propos. En regardant l'équipe, on constate que tout le monde fait des efforts, et c'est crucial pour réaliser une belle saison. (...) Lorsque je vois une équipe du PSG où chacun s'investit, où tout le monde court, peu importe le résultat, c'est ce qui compte pour moi. Je ne sais pas si Luis Enrique va réussir, mais une chose est sûre, c'est que j'ai à nouveau envie de regarder les matchs du PSG. Il y a eu d'autres années où je n'avais plus cette envie. C'est un club que j'ai appris à aimer, j'y ai passé 5 ans, je l'adore et quand je vois une équipe où tout le monde fait les efforts, où tout le monde court, peu importe le résultats c'est ce qui compte pour moi », a notamment indiqué Pauleta. De quoi faire plaisir à Luis Enrique, qui n'a sans doute pas révélé tous ses secrets avec son nouveau PSG.