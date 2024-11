Le PSG harcelé, la mairie de Paris supplie Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remonté contre la mairie de la capitale, qui refuse toujours de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement acté le déménagement du Paris Saint-Germain. Et ce malgré les nombreuses relances de ses interlocuteurs.

Nasser Al-Khelaïfi ne semble pas prêt à reculer. Invité sur les ondes de RMC la semaine dernière, le président du Paris Saint-Germain a confirmé son projet de construire un nouveau stade, et donc de quitter le Parc des Princes. Le Qatari souhaitait initialement racheter l'enceinte historique du club francilien avant de se heurter au refus catégorique de la mairie. « La ville ne nous laisse pas le choix », argumentait le dirigeant, en total désaccord avec la maire Anne Hidalgo, dont l’adjoint en charge du Sport Pierre Rabadan a pourtant multiplié les tentatives de rapprochement.

🚨 En direct de @Rothensenflamme, Nasser Al-Khelaïfi confirme que le PSG et le Parc c’est fini ! pic.twitter.com/Y9r0vC3e9L — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 21, 2024

« Le problème, c’est qu’il n’y a plus de discussions avec le PSG depuis plus de deux ans maintenant, a confié le collaborateur de la maire à RMC. On a rappelé cette volonté de discuter. Aujourd’hui, le sujet n’est pas Anne Hidalgo ou pas Anne Hidalgo. Le Conseil de Paris s’est prononcé sur le fait de vendre le Parc des Princes ou pas. Il s’est largement prononcé contre la vente du Parc, mais il existe d’autres modèles de développement au Parc des Princes pour le club. »

La mairie insiste, en vain

« Tout le monde, la ville, ses représentants, les supporters, les Parisiens et les Parisiennes, tout le monde veut que le PSG reste au Parc des Princes. Il y a une possibilité de projet d’agrandissement. On le sait, on le connaît. Il existe d’autres modes de fonctionnement que la vente pure sur lesquels on pourrait travailler avec le club. Encore faut-il qu’on reprenne un échange, ce qui n’est pas encore le cas malgré nos appels depuis de nombreux mois », a regretté Pierre Rabadan, qui ne devrait pas réussir à joindre Nasser Al-Khelaïfi tant que le Parc ne sera pas mis en vente.