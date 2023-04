Le PSG gagne, Al-Khelaïfi rêve toujours de virer Galtier

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La victoire du PSG à Nice (0-2) n’a pas fondamentalement changé la donne pour l’avenir de Christophe Galtier, toujours en grand danger.

Menacé après les défaites contre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, Christophe Galtier a sauvé sa peau avec la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Nice samedi soir (0-2). A très court terme, le natif de Marseille conserve donc sa place. Mais dans l’absolu, rien ne change selon Le Parisien, qui confie que la position de l’entraîneur du PSG est toujours « fragilisée ».

Christophe Galtier toujours sous la menace au PSG

La présence de Nasser Al-Khelaïfi au Camp des Loges à l’entraînement vendredi, à la veille du match contre Nice, prouve à quel point Christophe Galtier est sous tension. Et pour cause, au sein de l’état-major du club de la capitale, on ne digère pas l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, pas plus que les piteux résultats en Ligue 1 depuis plusieurs semaines.

Lens est toujours à six points et le titre est loin d’être assuré, une anomalie pour le club parisien à huit journées de la fin. Plus tôt dans le week-end, c’est RMC Sport qui confirmait la tendance selon laquelle Christophe Galtier est toujours sur la sellette. La radio indiquait notamment qu’une défaite du PSG face à Lens, samedi prochain au Parc des Princes, pourrait être fatale à l’ex-entraîneur de Lille et de Nice.

Une défaite contre Lens pourrait être fatale

Il faut dire qu’en cas de succès des Sang et Or contre Paris le week-end prochain, l’équipe de Franck Haise reviendrait à seulement trois points du club parisien. Un rapprochement en haut du classement qui pourrait bien avoir raison de Christophe Galtier, plus menacé que jamais alors que parallèlement, il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos cherchent déjà un entraîneur pour la saison prochaine. Les noms de Julian Nagelsmann, Antonio Conte, Zinedine Zidane ou encore José Mourinho sont évoqués.