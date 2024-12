Le PSG fonce sur le bourreau de Guardiola

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêt à pousser Randal Kolo Muani vers la sortie, le Paris Saint-Germain a peut-être trouvé le moyen d’éjecter son indésirable et de le remplacer dans la même opération. Les Parisiens seraient effectivement en contact avec Aston Villa pour un échange avec l’attaquant colombien Jhon Duran, buteur contre Manchester City ce samedi.

Si Randal Kolo Muani joue un rôle essentiel au Paris Saint-Germain, ce n’est clairement pas sur le terrain. L’attaquant français n’a pas été convoqué lors des deux derniers matchs et n’entre plus dans les plans de l’entraîneur Luis Enrique. En revanche, son avenir aura une grande influence sur les plans de la direction. Un départ de l’ancien Nantais permettrait au club francilien de recruter un nouvel atout offensif. Mieux encore, le Paris Saint-Germain pourrait se débarrasser de son indésirable et attirer son remplaçant dans la même opération.

Une piste séduisante pour Paris

C’est du moins l’hypothèse avancée par le média Fichajes. Avant l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants parisiens auraient contacté Aston Villa pour proposer un échange entre Randal Kolo Muani et Jhon Duran. Il s’agirait d’un joli coup pour le champion de France en titre. Cette saison, l’attaquant des Villans fait partie des joueurs très en vue en Premier League. Le Colombien âgé de 21 ans vient de marquer face à Manchester City (2-1) ce samedi, atteignant ainsi la barre des 12 buts cette saison toutes compétitions confondues.

⚽️ Duran ouvre le score et plonge City un peu plus dans la crise !



Le club de Birmingham serait pourtant ouvert à la discussion à condition de récupérer une somme importante en plus de Randal Kolo Muani, dont le profil serait actuellement étudié par Aston Villa. Les deux clubs analyseraient minutieusement la faisabilité de cette double opération complexe… si ce n’est improbable. Il semble difficile d’imaginer que le Paris Saint-Germain accepte d’ajouter un gros montant en plus de son attaquant recruté pour 75 millions d’euros (+ 15 millions d’euros en bonus) à l’été 2023.