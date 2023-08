Le PSG fixe le prix de Neymar, il est stupéfiant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'apprête à vivre une fin de mercato estival totalement folle. En plus des arrivées prévues, le club de la capitale se prépare aussi à perdre certaines stars de son effectif.

Alors que la réception de Lorient en Ligue 1 se profile, le PSG est plus que jamais concentré sur son mercato. Les champions de France se préparent notamment à annoncer l'arrivée d'Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Ensuite, il se dit que le club de la capitale se donnera à fond pour récupérer Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Des arrivées offensives censées compenser les prochains départs. Et il se pourrait qu'ils soient nombreux. En effet, Marco Verratti, Kylian Mbappé ou encore Neymar Jr sont concernés. Le dernier cité est plus que jamais ouvert à tourner la page PSG et aimerait revenir au Barça. Si le deal ne s'annonce pas facile, quelques options sont envisageables.

Neymar, le PSG prêt à faire un effort

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Le PSG ne veut pas vendre ses stars à n'importe quel prix et compte bien se faire respecter. Selon AS, le club de la capitale a fixé le prix de Neymar à 150 millions d'euros, alors que ce dernier est encore sous contrat jusqu'en 2027. Pour faciliter le départ du Brésilien, Paris est cependant prêt à faire un effort pour le média espagnol, à savoir accepter un prêt avec option d'achat obligatoire en juin 2024. Al-Hilal serait intéressé pour l'acheter en le prêtant la saison prochaine au Barça, le tout assorti d'un salaire de 80 millions d'euros par an. Mais une destination également possible est les Etats-Unis et la MLS. Les discussions vont continuer dans les prochains jours entre les parties concernées pour voir si un deal est possible. Auquel cas Neymar restera au PSG. Plus que jamais, l'heure parait être au changement dans la capitale, alors que les champions de France pourraient perdre le même été Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marco Verratti.