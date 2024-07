Le PSG fait sauter la banque pour Osimhen et Kvaratskhelia

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les rumeurs se sont calmées ces dernières semaines, mais le PSG reste très intéressé par Khvicha Kvaratskhelia et par Victor Osimhen. Les deux joueurs de Naples ont fait l’objet d’une offre parisienne.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain peine à décoller. Malgré le départ de Kylian Mbappé et la nécessité de se renforcer à plusieurs postes, les supporters parisiens ne voient rien venir. Cela ne signifie pas pour autant que Luis Campos se tourne les pouces, bien au contraire. Le coordinateur sportif du PSG s’active en coulisses pour trouver les recrues souhaitées par Luis Enrique. Parmi les pistes prioritaires de l’entraîneur espagnol, Khvicha Kvaratskhelia est tout en haut de la liste. En effet, l’international géorgien, qui a réalisé bon Euro, n’a toujours pas officiellement prolongé avec Naples.

Son profil d’ailier gauche rapide et technique correspond à ce que recherche le coach espagnol du PSG pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le nouveau coach de Naples, Antonio Conte, s’est fermement opposé au départ de Khvicha Kvaratskhelia. Mais si aucun accord n’est trouvé pour sa prolongation, le fantasque ailier de 23 ans pourrait partir. Une situation dont souhaite profiter le PSG, également intéressé de longue date par Victor Osimhen. L’intérêt des deux joueurs de Naples est relancé et le champion de France en titre aurait soumis ces dernières heures une nouvelle proposition au club italien pour « Kvara » et Osimhen selon le journaliste Paolo Bargiggia.

Le PSG offre 200 ME pour Osimhen et Kvaratskhelia

« Le PSG fait trembler Naples : offre de 200 millions d’euros pour Osimhen et Kvaratskhelia. Quelle sera la réponse d’Aurelio De Laurentiis (président de Naples) ? » Peut-on lire sur le compte X du journaliste. Des révélations croustillantes qui prouvent que le PSG s’active fort en interne pour accélérer son recrutement avec des joueurs de calibre international, notamment pour compenser le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. La potentielle arrivée de Victor Osimhen peut également signifier qu’un joueur parmi Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos est susceptible de faire ses valises. A n’en pas douter, les choses vont rapidement s’accélérer au PSG et il sera intéressant de connaître la réponse de Naples à cette offre d’envergure.