Le PSG et Neymar sont d'accord, le prix du transfert dévoilé ‍!

Par Guillaume Conte

Neymar a fait savoir sa volonté de quitter le PSG, et le club de la capitale a totalement accepté cette idée, avec même une mise à prix pour son transfert. La révolution est violente à Paris.

Un an après avoir annoncé la fin du bling-bling et la volonté de se séparer de Neymar, le Paris SG est sur le point d’accomplir cette prophétie de manière spectaculaire. En effet, Lionel Messi est parti sans prolonger pour rejoindre le championnat américain où il s’éclate royalement. Kylian Mbappé est mis à l’écart et sa persévérance à vouloir rester jusqu’au bout de son contrat à Paris risque de voler en éclats dans les prochains jours. Enfin, Neymar, qui semblait devoir être le leader du PSG en l’absence des grandes stars, a aussi décidé de quitter le club de la capitale cet été. Désormais de retour après une nouvelle grosse blessure et l’opération qui s’en est suivie, le Brésilien a fait la demande de quitter Paris, révélait L’Equipe ce lundi.

Le PSG et Neymar sont enfin d'accord !

Les saisons décevantes, tant sur le plan personnel que collectif, et la haine des supporters à son égard, ont fini par dégoûter l’ancien prodige de Santos d’aller au bout de son contrat. Ce même contrat qu’il avait prolongé en 2022, avant d’exercer une option pour une année supplémentaire en 2023, quand Nasser Al-Khelaïfi commençait à vouloir se défaire de lui. Mais jusqu’à présent, jamais Neymar et le PSG n’avaient été sur la même longueur d’ondes au sujet d’un départ. Peu après son arrivée à Paris, le Brésilien avait émis la volonté de revenir à Barcelone, mais s’était heurté au refus de son club. Ensuite, quand le PSG a voulu se défaire du « Ney », ce dernier se disait bien confortable dans la capitale française et impossible à déloger sur le plan financier.

Cette fois-ci donc, la donne a changé, car en réponse à la volonté de Neymar de s’en aller, le PSG a répondu de manière positive en expliquant que son numéro 10 était en vente, et à un prix abordable. Une tendance forte confirmée par plusieurs médias depuis, Sky Sports affirmant même que le PSG avait fixé un prix compris entre 50 et 80 millions d’euros pour un transfert cet été. Le père de Neymar a en revanche violemment démenti cette histoire : « Je ne vais pas confirmer quelque chose qui n'est pas arrivé. Ce n’est pas L'Équipe, c’est l’Efake ». En attendant, RMC confirme par exemple des discussions à plusieurs reprises avec le Barça, même si le club catalan n’a ni les moyens, ni la réelle envie de la part de Xavi, d’aller au bout de la démarche.

L'entourage de Neymar discute avec Chelsea

En revanche, le père de Neymar, lui qui dément fermement une volonté de départ, maintiendrait toujours le contact avec Chelsea, qui suit ce dossier depuis le début de l’été. Même s’il n’y aurait pas de Ligue des Champions au programme, le club londonien rêve de mettre le Brésilien en tête d’affiche de son nouveau projet, avec un transfert largement abordable pour Todd Boehly. Autre possibilité de départ, celle de s'envoler pour l'Arabie Saoudite, avec forcément un contrat colossal à la clé, mais aussi une mise à l'écart de la Ligue des Champions et de tout rêve de décrocher un jour le Ballon d'Or. Peu importe la destination, ce transfert qui se dessine aurait le don de faire trembler les murs à Paris, où Luis Enrique comptait tout de même sur son ancien joueur au FC Barcelone cette saison.