Le PSG et l'OM accusés de salir la Ligue 1

Le PSG et l'OM se sont qualifiés pour des demi-finales européennes cette semaine. Une très bonne nouvelle pour le foot français et son indice UEFA.

Le football français attendait ça depuis longtemps, le PSG et l'OM l'ont fait. Cette semaine, le club de la capitale a rejoint le dernier carré de la Ligue des champions quand les Phocéens en ont fait de même en C3. Une bonne nouvelle pour le football français et son image. L'indice UEFA sera aussi boosté. De quoi profiter à pas mal de clubs de Ligue 1. Mais voilà, afin de préparer au mieux le PSG et l'OM pour leurs rencontres européennes restantes, la Ligue de Football Professionnel a décidé de décaler certains matchs. L'objectif, avoir deux équipes fraiches pour tenter d'aller au bout en C1 et en C3. De quoi partager les fans et observateurs. Certains pensent que le championnat s'en retrouvera même faussé. Ce n'est pas Sébastien Tarrago qui dira le contraire.

Une stratégie contestable ?

Matches reportés pour l'OM et le PSG en L1 🔄



🗣️ @starragolequipe : "Comment peut-on dévaloriser à ce point le produit Ligue 1 ?" #EDG pic.twitter.com/E9DniqraWi — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) April 19, 2024

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet déploré cette stratégie, pensant d'ailleurs que cela nuisait à l'image du produit Ligue 1. « L'argent décide de tout. Comment peut-on dévaloriser à ce point le produit Ligue 1 ? C'est insensé. La justice sportive, tout le monde s'en fiche... Comment peut-on défendre cela ? Je n'arrive même pas à comprendre. Ils ont dit qu'ils allaient passer à 18 en nous disant qu'on verrait et que tout serait réglé. La Coupe de la Ligue a été enlevée, pas de prolongations en Coupe de France. Non mais... Décalons carrément la fin du championnat ! », a notamment pesté Sébastien Tarrago, scandalisé par la stratégie de la Ligue à vouloir protéger l'OM et le PSG au détriment des autres clubs de Ligue 1. Pour autant, au moment de renégocier les droits du football français, avoir deux clubs encore engagés très loin en Europe reste un argument de poids pour vendre à la hausse.