Le PSG et l'OL contraints de jouer la Ligue des champions en août ?

Dans : PSG, OL.

L'UEFA travaille sur différents scénarios concernant la fin de la Ligue des champions et de l'Europa League. Et l'idée de tout jouer durant le seul mois d'août est dans l'air.

Si pour la Ligue 1 la situation est déjà compliquée concernant la fin de saison, c’est encore pire pour l’UEFA puisque les coupes européennes doivent tenir compte des décisions de l’ensemble des pays qui ont un club qualifié. En France, il s'agit de l'Olympique Lyonnais, qui doit jouer son match retour des 8es de finale contre la Juventus, et le Paris Saint-Germain, déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Alors, lors d’une de ses nombreuses réunions de crise, l’instance européenne a décidé de prévoir deux options pour terminer la Ligue des champions et l’Europa League en fonction de la fin de saison dans les différents championnats nationaux. Selon un document interne que Le Parisien s’est procuré, l’UEFA a déjà deux idées qui devraient être affinées dans les prochaines semaines.

Soit les championnats nationaux, repartent en même temps que les coupes européennes début juin, et se terminent fin juillet, alors les finales de C1 et C3 auront lieu début août et la saison 2020-2021 de Ligue 1 pourrait ainsi débuter vers la mi-août. Soit l’UEFA laisse les différents championnats nationaux reprendre au fil du mois de juin, sans ajouter des matches européens, puis la Ligue des champions et l’Europa League se joueraient sur le seul mois d’août, une fois les titres nationaux attribués. Dans ce cas-là, la saison 2020-2021 en France pourrait commencer vers le 15 septembre. Seule certitude, l'instance européenne du football ne fixe aucune limite à la fin de saison, même si forcément le plus tôt sera le mieux. Mais du côté d'Aleksander Ceferin, le patron de l'UEFA, on a bien compris que les attitudes trop véhémentes pourraient être mal vécues en ce temps de crise sanitaire majeure et historique.