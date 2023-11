Le PSG et l'arbitre écoeurent toute l'Europe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a égalisé à l'ultime seconde grâce à un penalty marqué par Kylian Mbappé. Szymon Marciniak, arbitre du match, est au coeur de toutes les discussions.

Entre l'arbitre polonais et les équipes françaises, c'est une drôle d'histoire qui s'écrit actuellement. Arbitre de la finale du Mondial 2022 entre l'Argentine et la France, Szymon Marciniak officiait mardi soir au Parc des Princes, et si pendant longtemps, il a semblé vouloir ne rien siffler pour le PSG, et notamment un penalty qui n'aurait rien eu de scandaleux suite à une faute sur Hakimi, son intervention, après usage de la VAR, consécutivement à une main de Tino Livramento dans sa surface. On connaît la suite, Kylian Mbappé égalisant (1-1, 90e+8) juste avant le coup de sifflet final, permettant au Paris Saint-Germain de garder la main avant le dernier match de cette phase de poules de la Ligue des champions. Si ce but a fait le bonheur des supporters parisiens, il a provoqué un vrai scandale et pas qu'en Angleterre.

Do me a fucking favour man. What a load of shit. #VAR — Alan Shearer (@alanshearer) November 28, 2023

Jamais le dernier à balancer sur la France, le Sun en fait la Une de son cahier sport. « Le monde du football dénonce ce « VOL » et Shearer dénonce « ce tas de conneries » après le penalty controversé du PSG contre Newcastle », écrit le tabloïd anglais, qui affirme que le patron européen des arbitres devra s'expliquer suite à la décision de Marciniak, Newcastle risquant de se faire éliminer en Ligue des champions suite à ce penalty accordé par l'arbitre polonais. La presse anglaise est unanime pour dire que ce dernier a pris une décision incohérente, mais certains anciens joueurs sont plus virulents. Légendaire joueur des Magpies, Alan Shearer a été très brutal en évoquant une décision « de merde », même si des supporters d'Arsenal lui ont fait remarquer qu'il avait été muet quand Newcastle a récemment battu les Gunners après une décision controversée de l'arbitre. Mais fort étrangement, il n'y a pas qu'en Angleterre qu'on est scandalisé par l'égalisation parisienne.

L'Espagne pointe du doigt le PSG

En Espagne, le penalty égalisateur de Kylian Mbappé a suscité des commentaires acerbes. « Les médias espagnols hallucinent du penalty accordé au PSG. Je ne juge pas, je suis là pour rapporter », a confié Frédéric Hermel, le journaliste de RMC en Espagne, lequel faisait sortir de ses gonds Daniel Riolo, qui rappelait que le Barça et le Real Madrid n'étaient pas à plaindre en matière de décisions arbitrales favorables. Et AS en fait même la Une de son site internet, rapportant les accusations anglaises sur le penalty donné à Kylian Mbappé par Szymon Marciniak, lequel s'était pourtant plusieurs fois chauffé avec le capitaine du Paris Saint-Germain durant le match, et avait également distribué de nombreux cartons jaunes, dont un à Ousmane Dembélé pour un geste de mauvaise humeur qui aura pour effet de priver l'attaquant tricolore du dernier match décisif dans deux semaines à Dortmund.

Fort étrangement, du côté de la presse allemande, on n'en fait pas des tonnes sur ce fait de jeu, Kicker et Bild étant plutôt sobres au moment d'évoquer cette égalisation parisienne. Il est vrai que la victoire de Dortmund à Milan fait le bonheur de tous, le club de Bundesliga étant déjà qualifié pour les huitièmes de finale avant même de recevoir le PSG. En Belgique, si on parle d'un « miracle » pour le PSG, La Dernière heure ne tire pas sur l'arbitre du match. Enfin, en Italie, la défaite de l'AC Milan face à Dortmund à San Siro éclipse toutes les autres préoccupations, même si la presse lombarde fait remarquer que la décision de l'arbitre au Parc des Princes a de quoi étonner.