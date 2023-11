LdC ‍: Mbappé sauve le PSG du désastre ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe F, 5e journée

Parc des Princes

PSG-Newcastle 1-1

Buts : Mbappé (90e+8) pour le PSG ; Isak (24e) pour Newcastle

Grâce à un penalty de Mbappé dans les derniers instants, le PSG a obtenu le nul 1-1 contre Newcastle. Un moindre mal au vu de sa domination. 2es du groupe, les Parisiens ont encore leur destin en main pour la qualification et même la première place.

Battu à Milan (2-1) et à Newcastle (4-1), le PSG devait poursuivre sa série de succès à domicile en C1 pour aller chercher la qualification en huitièmes de finale. Entreprenants, les Parisiens débutaient bien le match et monopolisaient le ballon. Les occasions franches étaient plus rares avec néanmoins une tentative de Madjer de Mbappé (9e) bien arrêtée par Pope. Newcastle se créait toutefois la meilleure occasion, Isak envoyant le ballon au-dessus alors qu'il était seul aux 6 mètres parisiens (12e). Les Magpies allaient finalement surprendre les Parisiens sur le seul temps fort. Après une pression de 2 minutes, Almiron enroulait sa frappe au coin de la surface. Donnarumma repoussait mal et Isak venait conclure sans pression. Un but assassin pour un PSG inoffensif en fin de première période.

5 – Paris n’avait plus encaissé 5 buts contre un même adversaire en phase de groupes d’une saison de Ligue des Champions depuis 2014/15 contre Barcelone (5 également). Doute. #PSGNEW pic.twitter.com/Uo8OwrptzY — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2023

Paris allait accélérer le rythme en seconde période. Dembélé butait sur Pope (56e). Le nouvel entrant Barcola faisait du bien. Il obligeait Pope à un arrêt miraculeux du genou (65e). Puis, l'ancien lyonnais prenait de vitesse la défense anglaise mais sa frappe trouvait le petit filet extérieur (67e). Derrière, l'arbitre et la VAR ne sifflaient pas penalty malgré un accrochage de Gordon sur Hakimi en pleine surface (68e). La pression parisienne était folle mais le but ne venait pas, à l'image de Dembélé qui tirait au ras du poteau (82e) ou Mbappé qui tentait de forcer le verrou par deux fois (88e). Finalement, Livramento touchait le ballon du bras et l'arbitre accordait un penalty avec la VAR. Mbappé transformait pour arracher le nul 1-1. Avec le succès de Dortmund à Milan, le PSG est deuxième du groupe. Les huitièmes sont proches et même la première place est accessible en Allemagne, mais seule une victoire assurera à 100 % la qualification pour la phase finale.