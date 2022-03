Le PSG est prévenu, Pogba traité de tricheur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Entré en deuxième période contre l’Atlético Madrid (0-1) mardi, Paul Pogba n’a pas empêché l’élimination de Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain n’a rien apporté à son équipe. Pire encore, Marcel Desailly estime que l’international français ne s’est pas totalement impliqué.

Manchester United s’enfonce encore un peu plus. Distancés en Premier League et éliminés de la FA Cup, les Red Devils ont cette fois quitté la Ligue des Champions par la petite porte. Les hommes de Ralf Rangnick, malgré un match nul satisfaisant en Espagne à l’aller (1-1), n’ont pas passé l’obstacle représenté par l’Atlético Madrid. Le manager allemand a pourtant lancé toutes ses armes dans la bataille eu deuxième période. En plus de Marcus Rashford, Edinson Cavani ou encore Juan Mata, Paul Pogba est entré en jeu à la 67e minute à la place de Bruno Fernandes.

Résultat, le milieu de terrain n’a absolument rien apporté. Ralf Rangnick comptait sûrement sur sa qualité de passe et sa vision du jeu pour alimenter les attaquants. Mais le Français n’a fait que confirmer qu’il ne méritait pas de débuter cette rencontre. Une prestation décevante pour le consultant Marcel Desailly, pourtant persuadé que Paul Pogba aurait dû s’imposer à Manchester United. « En termes de qualité intrinsèques, il n'est pas possible de comparer Pogba à Fred, McTominay ou Matic, a commenté le spécialiste de beIN Sport en Angleterre. Si vous l'alignez en tant que meneur de jeu derrière Cristiano Ronaldo, il en profitera. »

Pogba est tellement PSG compatible. 3 matchs par an (joués avec les Bleus souvent), un look pour chaque match, surjeu total avec que de la gueule, représentations, feintes qui servent à rien, intensité à 3km/h sauf pour les 3 matchs evoqués — LesPrincesduParc (@baloop27) March 15, 2022

Le problème, c’est que le Mancunien en fin de contrat n’est pas un leader. « Quand tout va bien, il est fantastique, mais quand les choses ne se passent pas bien, il n'apporte pas ce que les gens attendent de lui et en même temps, il va un peu tricher, a dénoncé le champion du monde 1998. Il ne va pas se replier pour aider ses coéquipiers avec l'intensité défensive dont l'équipe aurait besoin. » Décrit comme la destination la plus probable pour Paul Pogba, le Paris Saint-Germain a peut-être intérêt à bien réfléchir avant de recruter un nouveau joueur récitent dans les tâches défensives.