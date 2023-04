Le PSG est minable, Stéphane Guy craque

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, le PSG a plié la course au titre en battant son dauphin Lens 3-1. Les Sang et Or sont ainsi repoussés à 9 points des Parisiens, désormais lancés vers leur 11e titre de champion de France. Toutefois, malgré le score, Stéphane Guy n'est pas à la fête du tout.

Dans un contexte sportif et surtout extra-sportif très difficile, le match du PSG contre Lens samedi avait tout de la bouffée d'oxygène. Les Parisiens étaient menacés de contre-performance face à leur dauphin lensois, affamé et très fort contre eux depuis deux ans. Cependant, l'affaire a été rapidement pliée dans cette rencontre au sommet. Le PSG a marqué trois fois en neuf minutes avant le repos pour finalement l'emporter 3-1 sans trop de craintes. Les Parisiens ont marqué des beaux buts, sur de magnifiques actions collectives. Messi était en forme, Mbappé a remarqué après trois matchs de disette. La soirée parfaite en somme.

Stéphane Guy choqué de la médiocrité du PSG

Cependant, pas besoin d'être un critique féroce pour avoir à redire sur la prestation globale du PSG. En supériorité numérique pendant 70 minutes, les Parisiens se sont éteints en seconde période face aux Lensois. Les Sang et Or proposaient plus de jeu et se procuraient plus d'occasions avec un joueur de moins. Lens a même fini avec un nombre de tirs cadrés (7) égal au PSG. Si l'essentiel (le titre) semble assuré, ce PSG reste toujours aussi limité dans le jeu. Cela inquiète Stéphane Guy, conscient que sans ses individualités le club parisien aurait été clairement en danger samedi soir.

🔴🔵 Stéphane Guy est déçu par le jeu proposé par les Parisiens :



🗣💬 "C'est consternant, ce qu'on a vu à Nice et ce soir, si on parle d'un point de vue purement football, c'est affligeant." #RMClive pic.twitter.com/8AFC5JLVHk — After Foot RMC (@AfterRMC) April 15, 2023

« Oui mais le problème c’est que Paris a des magiciens qui font qu’en 10 minutes tu plies le match. T’as Mbappé, Messi...Si t’as Mbappé et Messi à Lens ce soir, même à 10 contre 11 tu changes le match. J’ai jamais douté qu’ils seraient champions par contre je pensais que le mal était moins profond. Je pensais que l’on reverrait, d’ici à la fin de saison, un PSG dans le jeu un peu plus flamboyant et intéressant. Et c’est vrai que c’est consternant, ce qu’on a vu à Nice et ce soir, si on parle d’un point de vue purement jeu, football, c’est affligeant. La deuxième mi-temps ce soir elle est affligeante du PSG », a développé froidement le commentateur sur l'antenne de RMC. Malgré les 9 points d'avance et une concurrence plus fournie qu'habituellement, on pourrait presque parler de titre par défaut pour le PSG. Mais, les supporters parisiens oublieront vite cet aspect au moment de célébrer le 11e titre de champion de France du PSG, nouveau record national en Ligue 1.