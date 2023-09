Le PSG est fier d'avoir refusé Jude Bellingham

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas voulu se positionner cet été sur Jude Bellingham, incroyable depuis le début de saison avec le Real Madrid. Un choix assumé à 100 % par le club de la capitale, qui en donne même les raisons.

Le Real Madrid a perdu gros avec le départ non compensé de Karim Benzema. Mais pour le moment, malgré les pépins physiques de plusieurs joueurs dont Vinicius et Courtois, la machine madrilène tient toujours le rythme grâce principalement au niveau de jeu incroyable de Jude Bellingham. Placé plus haut, le milieu de terrain anglais aimante tous les ballons et transforme tout ce qu’il touche en but. Une réussite insolente qui le place en tête des meilleurs buteurs de Liga. Pas mal pour un joueur qui était surtout considéré comme un relayeur au début de sa carrière, et ne marquait clairement pas autant de buts lors de ses saisons précédentes au Borussia Dortmund.

Priorité à Zaïre-Emery pour le PSG

Le Real Madrid se félicite ainsi tous les jours d’avoir raflé la mise en récupérant Jude Bellingham, qui apprécie lui aussi d’être en Espagne. Et pourtant, tout aurait pu être bien différent car le PSG faisait au départ parti des clubs capables de mettre 100 millions d’euros sur la table pour recruter celui qui était déjà annoncé comme une future star grâce à ses performances au dernier Mondial avec l’Angleterre. Mais Le Parisien explique ce vendredi que Luis Campos n’a pas voulu donner suite à la perspective de recruter ce milieu de terrain, pour ne pas faire d’ombre à Warren Zaïre-Emery. Une magnifique preuve de confiance envers le jeune parisien, qui aurait certainement vu son temps de jeu souffrir en cas de recrutement de Bellingham. Et le PSG a suffisamment été pointé du doigt pour son incapacité à faire confiance à ses jeunes pour que Luis Campos se voit reprocher cette initiative. Même s’il y a fort à parier, qu’avec son niveau actuel, Bellingham fait tout de même saliver bien des supporters parisiens, pour qui Paris se présenterait avec un incroyable entrevue si jamais l’Anglais avait signé pour se retrouver aux côtés d’un Manuel Ugarte et du Titi parisien par exemple.