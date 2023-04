Le PSG en rêve, Didier Deschamps lui complique la tache

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait que le PSG allait se retirer du dossier Khephren Thuram, malgré un intérêt de Luis Campos. Ce n'est pas le cas, même si le club de la capitale a bien compris que, depuis qu'il était international français, le milieu de terrain était entré dans une autre dimension au niveau de sa valeur.

Auteur d’une excellente saison avec l’OGC Nice et appelé pour la première fois en Equipe de France par Didier Deschamps au mois de mars, Khephren Thuram est à un tournant de sa carrière. Du haut de ses 22 ans, le milieu de terrain formé à l’AS Monaco est convoité par les plus grands clubs européens. Son passage chez les Bleus a permis de confirmer son excellente saison, et a surtout fait bondir sa valeur marchande. A en croire les informations de Foot Mercato, le Borussia Dortmund est sur les rangs au même titre que Liverpool, Manchester City ou encore le Real Madrid, qui pensait déjà à lu avant de foncer sur Aurélien Tchouaméni.

Les plus grands clubs de la planète sont sur les rangs… et le PSG en fait partie. Malgré les informations parues en Espagne, selon lesquelles le club de la capitale s’était retiré de ce dossier, Luis Campos est toujours très intéressé par le potentiel recrutement de Khephren Thuram lors du prochain mercato estival. Son profil correspond à la direction que souhaite prendre le Paris Saint-Germain, dont la volonté est de miser sur des jeunes joueurs en devenir, qui connaissent la Ligue 1 ou le championnat de France.

Nice réclame 60 millions d'euros pour Thuram

Autant dire que Thuram coche toutes les cases. Son prix est néanmoins (déjà) très élevé. Et pour cause, les dirigeants de l’OGC Nice ont bien conscience de tenir une pépite entre leurs mains, et n’ont aucunement l’intention de brader celle-ci. C’est ainsi que selon les informations de Foot Mercato, la valeur marchande du joueur a été fixée à 60 millions d’euros par le club azuréen. A ce prix, les courtisans de Khephren Thuram devraient réfléchir. Reste maintenant à voir si le PSG fera demi-tour ou si malgré ce prix XXL, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi tenteront le tout pour le tout afin de s’offrir le néo-international tricolore. L'appel de Didier Deschamps pour les matchs du mois de mars a en tout cas totalement changé la carrière du Niçois, qui est désormais courtisé par les plus grands.