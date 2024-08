Le PSG en danger, cette recrue est indispensable

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cette fin de mercato, le PSG reste à l’affût d’une bonne opportunité en attaque, mais la tendance est à un statu-quo au sein de l’effectif. Une grosse erreur de la part du club de la capitale selon Walid Acherchour.

Ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a été associé à plusieurs joueurs offensifs aux profils bien différents de Nico Williams à Jadon Sancho en passant par Victor Osimhen et Ademola Lookman. Avec la blessure dès la première journée de Gonçalo Ramos, out pour trois mois, on aurait légitimement pu penser que Luis Enrique et Luis Campos allaient s’activer dans la dernière ligne droite du mercato pour recruter un joueur offensif… mais il n’en est rien. Le PSG ne fait pas du recrutement d’un attaquant une priorité à quatre jours de la fin du mercato et la tendance est à un statu-quo au sein de l’effectif à ce poste.

Une très grosse erreur de la part de l’état-major parisien et de Luis Enrique selon Walid Acherchour. Si le consultant de RMC est d’accord pour ne pas recruter d’avant-centre, il estime que le Paris Saint-Germain aurait été bien inspiré de faire le forcing pour recruter un ailier capable de challenger Bradley Barcola et Ousmane Dembélé durant la saison.

« Sur la question de faire ou non un ailier avant la fin du mercato, moi je veux que le PSG recrute un joueur à ce poste. Au-delà de Barcola qui est capable de jouer à droite et à gauche, je veux un joueur qui mette la pression sur Barcola mais aussi sur Dembélé pour que ces deux joueurs soient très forts toute la saison. On l’oublie mais cette année, il y a la nouvelle formule de la Ligue des Champions avec deux matchs en plus, il y a la Coupe du monde des clubs à la fin de la saison à laquelle le PSG va participer » estime le chroniqueur de l’After Foot, avant de conclure au sujet du mercato parisien.

Walid Acherchour réclame un attaquant au PSG

« On a l’Equipe de France pour Barcola, Dembélé et Kolo Muani, il peut y avoir des blessures. Quand tu constitues un effectif avec des jeunes joueurs concernés sur beaucoup de compétitions, je n’ai pas envie d’avoir Dembélé et Barcola tranquilles à tous les matchs. Je suis pour aller chercher un joueur à ce poste, je ne parle pas d’aller recruter Vinicius mais un joueur comme Sancho qui peut jouer à droite ou à gauche. Dans deux mois et demi, si Dembélé se blesse, tu fais quoi, tu te retrouves en Ligue des Champions avec Asensio ou Kolo Muani ? » s’interroge Walid Acherchour, pas fan de la décision du Paris Saint-Germain de ne pas recruter en attaque durant ces derniers jours du mercato. Ce choix semble néanmoins définitif, même si avec le club de la capitale, une surprise de dernière minute est toujours possible sur le marché des transferts.