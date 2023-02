Le PSG en crise, les supporters ont tranché

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Même si l'ambiance est tendue, les supporters du PSG seront à fond derrière leur équipe, ce mardi soir au Parc des Princes. Le Paris SG en aura bien besoin après les gros doutes nés ces dernières semaines.

Les matchs couperets de Ligue des Champions, les supporters du PSG attendent presque ça depuis le début de la saison. Le club de la capitale a pris la bonne habitude de passer les poules sans trop sourciller ces dernières années, et cela permet de s’offrir des affiches qui font rêver. A l’image de la réception du Bayern Munich, qui fait exploser le Parc des Princes niveau capacité, et provoque même un énorme engouement en ce qui concerne le marché noir. Un rendez-vous attendu pour la Saint-Valentin donc, mais il n’y a pas que de l’amour dans l’air. En effet, les derniers résultats ont agacé les supporters. Autant les résultat que le comportement et le manque d’envie des joueurs du PSG. Conséquence, cela a grondé à Monaco ce samedi après le match, et ce fut le cas aussi dimanche matin dans le calme au Camp des Loges.

Un énorme tifo sur trois tribunes

Les supporters du PSG sont donc en colère, mais pas au point de lâcher leur équipe. Le Collectif Ultra Paris n’a donné aucune consigne particulière, et comme le souhaitait Presnel Kimpembe, ce sera donc l’union sacrée pour ce match décisif. Une grève des encouragements ou des sifflets seraient mal venus alors que le Paris SG est dans la difficulté au moment de jouer le match de sa saison, jusqu’à présent tout du moins. Neymar, Messi et compagnie pourront donc compter sur le soutien de leur fans, qui leur préparent même une belle surprise.

🗣️Même si notre club traverse une « tempête » en ce moment il faut tout de même être réaliste: notre club joue un 8eme de ldc demain il faut absolument être derrière notre équipe et pour reprendre les paroles de Presko’ “NE NOUS LÂCHEZ PAS TOUT SUITE”! 🔴🔵 #PSGBAY #ICICESTPARIS pic.twitter.com/OuMjil2Ls6 — Yanis®️ (@YANIS_o10) February 13, 2023

En effet, un grand tifo devant se déployer sur trois tribunes est prévu, ce qui a demandé des semaines de préparation aux supporters révèle Le Parisien, pour qui l’ambiance devrait être au rendez-vous des soirs européens. Le soutien sera donc bien là même si le déroulement du match risque aussi d’être décisif. En cas de scénario défavorable, la colère pourrait vite remonter, même si personne au PSG n’ose imaginer une qualification remise en cause dès le match aller.