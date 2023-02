Le PSG éjecte Sergio Ramos, le message est passé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A moins d’un gros revirement de situation, Sergio Ramos ne prolongera pas en faveur du PSG à la fin de la saison.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Sergio Ramos rêve de prolonger l’aventure dans la capitale française. Et pour cause, le défenseur espagnol souhaite encore jouer au plus haut niveau européen et par conséquent, l’ex-capitaine du Real Madrid a fait d’une prolongation au PSG, où il est l’un des plus gros salaires de l’effectif, une priorité. Or, il y a peu de chances que le champion de France en titre lui transmette une offre de prolongation de contrat. Comme indiqué récemment par RMC, la tendance est plus que jamais à un départ de Sergio Ramos à la fin de la saison, en raison de l'arrivée déjà annoncée de Milan Skriniar notamment. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi se donnent le temps de la deuxième partie de saison pour trancher mais à priori, il n’y aura pas de miracle pour l’ancien taulier de la Roja, qui va donc devoir vider son casier du Camp des Loges et se chercher un nouveau challenge.

Sergio Ramos a peu de chances de prolonger au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Sergio Ramos parviendra-t-il à rebondir en Europe ? A ce jour, difficile de savoir si des clubs de Premier League, de Liga ou encore de Série A vont se positionner sur le défenseur du PSG. Une chose est en revanche certaine, l’Inter Miami de David Beckham fait de l’international espagnol sa priorité du prochain mercato estival. A en croire les informations du site Todo Fichajes, la franchise de David Beckham veut absolument s’offrir l’ancienne légende du Real Madrid et profiter de sa fin de contrat au PSG pour rafler la mise gratuitement. Le média précise que Sergio Ramos n’a pas encore donné suite à la proposition américaine, dans l’attente d’une possible offre émanant d’un club européen. En revanche, dans le cas où aucun club du big 5 européen venait à se manifester, Sergio Ramos pourrait considérer avec plus d’intérêt la proposition de l’Inter Miami, prêt à lui offrir un contrat d’au moins deux ans à des conditions salariales plutôt avantageuses.