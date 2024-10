Le PSG divise le prix de Kolo Muani par deux, Arsenal fonce

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'hiver prochain sur le marché des transferts, le PSG devrait se montrer actif, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Et il est de plus en plus probable que Randal Kolo Muani soit amené à se trouver un nouveau point de chute.

Le PSG ne compte plus forcément perdre de temps. L'été dernier, le club de la capitale avait fait un choix fort en décidant de faire de nouveau confiance à Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Si le premier cité est actuellement blessé, le second est très loin de répondre aux attentes, et vient aussi de se blesser à la cheville cette semaine. Pire, il ne parait pas forcément adapté aux idées de jeu prônées par Luis Enrique. L'Espagnol envisage donc un avenir sans l'international français. L'hiver prochain, le mercato devrait donc être animé pour les pensionnaires du Parc des Princes. Concernant Kolo Muani, il ne devrait pas manquer d'offres et de points de chute intéressants pour sa carrière.

Kolo Muani, Arsenal réfléchit à passer à l'action

Ces dernières heures, TBR Football indique notamment que l'ancien du FC Nantes a été proposé à certains clubs de Premier League : Manchester City, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Newcastle et Arsenal. Les Gunners réfléchiraient déjà de leur côté à tenter le coup, alors que Mikel Arteta recherche vivement un nouvel attaquant. Une destination qui pourrait arranger toutes les parties, car Arsenal a de l'argent et se trouve être un club particulièrement attractif.

Reste à savoir si le club londonien et le PSG pourraient se mettre d'accord autour d'un montant. Paris avait investi près de 90 millions d'euros au moment de recruter RKM à Francfort à l'été 2023 et en demandera forcément moins, alors que sa valeur marchande a chuté à 40 millions d'euros. Un transfert à -50 % qui ferait sans doute beaucoup parler mais auquel Luis Enrique ne serait pas opposé selon le média britannique, histoire de limiter la casse. Mais déjà, Paris sait qu'un départ de son attaquant français en Premier League est une possibilité concrète. Et c'est un bon début.