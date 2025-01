Le PSG déroule le tapis rouge à l'Arabie Saoudite

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Randal Kolo Muani n'est pas le seul joueur boudé par Luis Enrique au PSG. Marco Asensio a aussi disparu des radars. L'Espagnol devra se trouver un nouveau club au mercato hivernal. C'est bien parti au vu de sa popularité chez les clubs étrangers.

Certains supporters ont accusé Luis Enrique de favoriser ses compatriotes, vu le nombre important de matchs joués par Fabian Ruiz au PSG. Néanmoins, cette théorie ne s'applique pas à Marco Asensio. Arrivé du Real Madrid à l'été 2023, l'ailier possédait un CV et un potentiel pour guider l'attaque parisienne. Il n'en a rien été et c'est même pire depuis quelques semaines. Asensio n'est pas apparu sur un terrain depuis le nul du PSG à Auxerre le 6 décembre dernier. L'ancien madrilène n'a plus d'avenir à Paris et un départ au mercato est quasiment indispensable pour la suite de sa carrière.

Newcastle est très chaud pour Asensio

Le rebond ne devrait pas être trop difficile pour Marco Asensio. Selon le journaliste turc Ekrem Konur, quatre clubs au moins veulent le signer au mois de janvier. On a la Juventus Turin, qui va déjà récupérer l'autre banni parisien Kolo Muani, la Real Sociedad, Aston Villa et Newcastle. C'est un évènement de voir les Magpies sur ce dossier tant les échanges avec les Parisiens sont rares depuis leur rachat.

Il faut dire que Newcastle est dans le giron du PIF (Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite). Les Saoudiens ne sont pas sur la même longueur d'onde que les Qataris au niveau géopolitique, étant carrément rivaux sur le plan économique et même sur la planète football. Néanmoins, ces divergences seront mises de côté si le PSG obtient un chèque suffisamment important de Newcastle pour se débarrasser d'un cadre devenu encombrant.