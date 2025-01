Le PSG défié pour son stade, l'accord est imminent

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG est encore au Parc des Princes pour de nombreuses années, mais le club numéro 1 de la capitale va voir le danger se rapprocher.

Nasser Al-Khelaifi a beau dire qu'il travaille toujours sur le projet de futur stade pour le Paris Saint-Germain, faute d'un accord avec la mairie de la capitale pour la vente du Parc des princes, il faudra probablement près de dix ans pour que le PSG puisse jouer dans cette future enceinte compte tenu des délais techniques et administratifs imposés par un tel projet. Et d'ici là, les champions de France vont continuer à évoluer dans leur enceinte emblématique de la porte Saint-Cloud. Mais, le Paris SG sait désormais que le Parc des Princes pourrait certains soirs être dans l'ombre du Stade Jean-Bouin, actuellement utilisé par le Stade Français en Top 14.

Marc a fait un choix pour ce samedi à 14h, et vous ?



1️⃣ : faire les courses 🛒

2️⃣ : venir au Stade Charléty pour #PFCRED ⚔️

2️⃣bis : venir au Stade Charléty pour #PFCRED 𝒔𝒂𝒏𝒔 𝑨𝒏𝒏𝒆 (même si c'est gratuit) 🤭



🔗🎟️ : https://t.co/ioiF0WfYts



🔵⚪️ #CertifiéParis pic.twitter.com/MBJDopTmpD — Paris FC (@ParisFC) January 20, 2025

Ce lundi, les dirigeants du Paris FC ont en effet confirmé qu'ils étaient proches d'un accord avec le club de rugby afin que si le PFC monte en Ligue 1, il joue à Jean-Bouin en attendant que le stade Charléty soit totalement rénové; ce qui demandera quelques années. « On négocie, je pense qu'on va aboutir. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis assez réaliste, je pense que c'est leur intérêt et le nôtre d'arriver à un accord et je pense qu'on l'aura dans le courant du mois de février », a précisé, dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, Pierre Ferracci, l'actuel président du Paris Football Club.

Le Paris FC va se rapprocher du PSG

Une fois cet accord trouvé, ce dernier veut ensuite de rapprocher de la Ligue de Football Professionnel et de la Ligue Nationale de Rugby afin que le calendrier du Top 14 et de la Ligue 1 tiennent compte de la présence dans la capitale de deux clubs dans l'élite du football. Une situation évidemment rarissime dans la longue histoire du football français. Du côté du Paris Saint-Germain, on aura bien sûr son mot à dire dans ce dossier, le PSG ne voulant pas passer dans l'ombre de l'équipe qui appartient à la très puissante famille Arnault. Dans ce dossier, il y a un autre détail à régler, c'est évidemment la montée en Ligue 1 du Paris FC. Les résultats de l'autre club de la capitale sont en berne avec trois défaites lors des quatre derniers matchs de Ligue 2, et à ce rythme-là, le dossier du stade sera repoussé à plus tard.